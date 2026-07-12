domingo 12 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de julio de 2026 - 14:53
19

Mundial 2026: Inglaterra y Argentina reeditan un clásico con la final en juego

Te contamos la previa del duelo Inglaterra vs Argentina, que se enfrentarán en el estadio Atlanta el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Mundial 2026: Inglaterra y Argentina reeditan un clásico con la final en juego
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la llave 2 del Mundial se jugará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora Argentina).

Lee además
Horacio Alderete con el ganador del torneo video
Deportes.

M15 en Jujuy: "El objetivo es que cada vez más jujeños puedan jugar en su provincia", dijo Horacio Alderete
Carlos Zarate campeón de M15 en Jujuy video
Deportes.

Tenis: el ganador del torneo M15 dijo que "poder salir campeón es hermoso"

Argentina e Inglaterra reeditarán en semifinales una de las rivalidades más emblemáticas de los Mundiales, con el imborrable recuerdo de México 1986 y los históricos goles de Diego Armando Maradona.

Ambos llegan a semifinales después de superar las exigentes pruebas en los cuartos de final. Los europeos derrotaron por 2-1 a Noruega, una de las grandes revelaciones del torneo que previamente había eliminado a Brasil, mientras que la Albiceleste venció 3-2 a Suiza tras disputar su segunda prórroga en lo que va del campeonato.

Así llega Inglaterra

Será la cuarta semifinal mundialista para los Tres Leones, que buscarán acceder a una nueva final con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo, 60 años después del histórico título conseguido como anfitriones en 1966.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega como uno de los invictos del certamen. Tras superar la fase de grupos, dejó en el camino a República Democrática del Congo y al anfitrión México para instalarse entre los cuatro mejores. En lo que va del torneo acumula cuatro victorias y un empate, con triunfos sobre Croacia (4-2), Panamá (2-0), RD Congo (2-1) y México (3-2).

Además, la victoria frente a Noruega en los cuartos de final le permitió encadenar cuatro triunfos consecutivos por primera vez en un Mundial desde la edición de 1966, cuando Inglaterra terminó levantando el único trofeo de su historia.

Así llega Argentina

Es la sexta vez que la Albiceleste alcanza las semifinales y la segunda de forma consecutiva. En Qatar 2022, aplastó por 3-0 a Croacia y se quedó con su tercera estrella al vencer a Francia.

La Scaloneta mantiene un andar ideal en la defensa del título en este Mundial 2026, con pleno de victorias: 3-0 frente a Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 contra Jordania en la fase de grupos. En las llaves eliminatorias, el equipo superó por 3-2 a Cabo Verde en 16avos y a Egipto por el mismo marcador en octavos.

Bajo el mando de Lionel Scaloni, el equipo arrastra un récord histórico de 12 partidos seguidos anotando dos o más goles en Mundiales —superando la marca histórica que ostentaba Uruguay desde 1954—, en una racha demoledora que nació luego de la derrota en el debut de Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

Historial Inglaterra vs Argentina

El partido por un lugar en la final escribirá un nuevo capítulo de una rivalidad que ya suma 15 enfrentamientos entre amistosos y encuentros oficiales. En Copas del Mundo, será el sexto cruce entre Inglaterra y Argentina, otro episodio de una historia marcada por partidos inolvidables.

Los resultados de Inglaterra en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)
  • Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)
  • Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)
  • Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)
Los resultados de Argentina en partidos > del Mundial
  • Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)
  • Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)
  • Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)
  • Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)
  • Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)
Horario Inglaterra y Argentina, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

M15 en Jujuy: "El objetivo es que cada vez más jujeños puedan jugar en su provincia", dijo Horacio Alderete

Tenis: el ganador del torneo M15 dijo que "poder salir campeón es hermoso"

Canal 4 transmite en vivo la final de tenis M15 en Jujuy

Mundial 2026: el impactante video con drone que mostró el histórico festejo de los jujeños

Mundial 2026: Scaloni hizo autocrítica tras vencer a Suiza

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy recibe a chacarita: horario, arbitro e historial de los equipos
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita: horario, árbitro e historial de los equipos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto. 
Deportes.

Argentina - Inglaterra: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

Las imágenes de los festejos de los jujeños por la clasificación de Argentina video
Fútbol.

Las imágenes de los festejos de los jujeños por la clasificación de Argentina

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026
Fútbol.

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026

Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo: el golpe que le provocó un corte y sangre en el rostro
Fútbol.

Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo: el golpe que le provocó un corte y sangre en el rostro

El festejo desde el cielo jujeño
Deportes.

Mundial 2026: el impactante video con drone que mostró el histórico festejo de los jujeños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel