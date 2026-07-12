Mundial 2026: Scaloni hizo autocrítica tras vencer a Suiza

La clasificación a las semifinales del Mundial 2026 dejó sensaciones encontradas en la Selección Argentina. Si bien el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza aseguró un lugar entre los cuatro mejores del torneo, Lionel Scaloni fue el primero en reconocer que el equipo estuvo lejos de su mejor nivel y realizó una autocrítica sobre el rendimiento colectivo.

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Argentina. "No puedo levantar la mirada": el conmovedor momento de Scaloni tras el triunfo argentino

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador destacó la dificultad del rival y admitió que la Albiceleste nunca logró imponer su habitual estilo de juego.

"Nos costó juntar cinco o seis pases, esa es la realidad. Pero siempre tenemos una más y al final lo sacamos adelante".

Scaloni explicó que Suiza planteó un partido muy intenso desde lo físico y sostuvo que este tipo de encuentros son habituales en las instancias decisivas de una Copa del Mundo.

"Lo sufrimos, pero para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir. En Qatar también sufrimos, quizás jugando mejor que hoy, pero también sufrimos", afirmó.

Scaloni pidió bajar la tensión del duelo con Inglaterra

Pensando en el choque del próximo miércoles frente a Inglaterra, el entrenador evitó cualquier tipo de condimento extrafutbolístico. "Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa", expresó al ser consultado por el histórico enfrentamiento entre ambas selecciones.

Además, tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador inglés, Thomas Tuchel, de quien destacó su trayectoria y aseguró sentir "aprecio y admiración".

El reconocimiento al plantel

Scaloni también recordó que hace apenas unas semanas el panorama era muy diferente debido a las lesiones que afectaban al plantel y destacó el compromiso de sus futbolistas para llegar a esta instancia.

"Hace un mes y medio el panorama pintaba feo. Es gracias a los jugadores que hoy estamos en el séptimo partido del Mundial", señaló.

Incluso reveló que llegó a analizar modificaciones importantes en la lista antes del inicio del torneo, aunque finalmente decidió confiar en el grupo que hoy vuelve a responder en los momentos decisivos.

Elogios para Lautaro Martínez y Julián Álvarez

El entrenador celebró que tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez hayan vuelto a convertir y destacó especialmente la actitud del delantero del Inter, que aceptó salir del banco de suplentes para aportar soluciones cuando el equipo más lo necesitaba.

"Cuando entran te muestran que están bien y para mí eso es lo mejor", explicó. También aclaró que la rotación entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel responde únicamente a una planificación física.

"Queremos que lleguen parejos en minutos. No es una decisión de ahora", aseguró. Uno de los momentos más comentados del partido fue el festejo del cuerpo técnico con Walter Samuel tras el primer gol argentino.

Scaloni reveló que el ayudante había insistido durante toda la preparación con ejecutar el córner hacia ese sector del área. "Insistió mucho con que Alexis podía ganar en ese palo. Fue un reconocimiento para él, porque trabaja muchísimo, no solamente la pelota parada", explicó.

Un mensaje de cara a las semifinales

Como cierre de la conferencia, el entrenador dejó una reflexión sobre el camino recorrido por la Selección en el Mundial. "Sacando el partido de hoy, estoy conforme con el desempeño del equipo. Pero esto no hace más que reforzar que tenemos que seguir trabajando", concluyó.

Finalmente, Scaloni dedicó unas palabras para despedir al histórico Antonio Ubaldo Rattín, fallecido este sábado, a quien definió como "un símbolo de nuestro fútbol que tantas alegrías nos dio".