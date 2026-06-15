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15 de junio de 2026 - 12:13
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Mundial 2026: Suiza y Bosnia quieren dar un paso hacia la siguiente ronda

Bosnia-Herz. se mide ante Suiza en el estadio Los Ángeles el jueves 18 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Suiza y Bosnia quieren dar un paso hacia la siguiente ronda
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo jueves 18 de junio, Bosnia-Herz. enfrentará a Suiza en el estadio Los Ángeles, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo B del Mundial.

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Así llegan Suiza y Bosnia-Herz.

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Suiza en partidos del Mundial

Suiza llega con resultado de empate, 1-1, ante Catar.

Últimos resultados de Bosnia-Herz. en partidos del Mundial

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bosnia-Herz. y Canadá, con un marcador 1-1..

Tras la primera jornada, el Grupo B quedó completamente igualado. Canadá y Bosnia repartieron puntos en su estreno, mientras que Suiza dejó escapar la victoria en el tramo final frente a Qatar, por lo que las cuatro selecciones suman una unidad y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Suiza estuvo muy cerca de comenzar su camino con un triunfo. El conjunto helvético se imponía por la mínima ante Qatar gracias al penal convertido por Breel Embolo antes del descanso, pero en los minutos finales Boualem Khoukhi apareció para sellar el 1-1 definitivo. El combinado catarí rescató así el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

En apenas su segunda participación mundialista, Bosnia y Herzegovina dio pelea en su debut y logró adelantarse a los 20 minutos mediante un cabezazo de Jovo Lukić. Sin embargo, Canadá reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a los 78', cuando Cyle Larin definió con categoría para establecer el 1-1 final.

El historial entre Suiza y Bosnia cuenta con un único capítulo antes de la cita mundialista: un encuentro amistoso el 29 de marzo de 2016, donde el seleccionado bosnio se impuso por 2 a 0.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Suiza en el próximo partido del Mundial
  • Grupo B - Fecha 3: vs Canadá: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Bosnia-Herz. en el próximo partido del Mundial
  • Grupo B - Fecha 3: vs Catar: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Suiza y Bosnia-Herz., según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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