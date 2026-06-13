sábado 13 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de junio de 2026 - 15:04
Mundial 2026

Mundial 2026: Tagliafico se pierde el debut y aparecen nombres para reemplazarlo

El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular en el sóleo y no estará disponible para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mundial 2026: Tagliafico se pierde el debut y aparecen nombres para reemplazarlo

Mundial 2026: Tagliafico se pierde el debut y aparecen nombres para reemplazarlo

Nicolás Tagliafico, al momento del arribo de la Selección a Estados Unidos (Jay Biggerstaff/Getty Images).

Nicolás Tagliafico, al momento del arribo de la Selección a Estados Unidos (Jay Biggerstaff/Getty Images).

Lee además
Debut brasileño en la Copa del Mundo
EN VIVO.

Mundial 2026: Día 3: Los partidos de hoy y las últimas noticias de los equipos
Inglaterra sufrió un robo a días de debutar en el Mundial
Fútbol.

Mundial 2026: Inglaterra sufrió el robo de parte de su equipamiento y los jugadores no tienen sus botines

La pregunta apareció casi de inmediato: si no puede jugar el debut, ¿por qué no fue desafectado? La respuesta está en la evaluación del cuerpo técnico. En la Selección entienden que la lesión no lo deja afuera de toda la Copa y que Tagliafico sigue siendo una pieza importante para el desarrollo del torneo. TyC Sports informó que, pese a la lesión de último momento, Scaloni decidió mantenerlo en la lista por el rol fundamental que tiene tanto dentro como fuera de la cancha.

Por qué Scaloni lo mantiene en el plantel

Tagliafico no es un jugador más dentro del ciclo. Es campeón del mundo, titular habitual en momentos importantes y uno de los futbolistas que más conoce la idea de Scaloni. En un Mundial, donde no todo se define solo por los once que arrancan, el técnico también valora la convivencia, el liderazgo silencioso, la experiencia y la capacidad de sostener al grupo en momentos de presión.

Además, Argentina ya venía golpeada por problemas físicos en la previa. Leonardo Balerdi fue desafectado y reemplazado por Marcos Senesi, mientras que otros futbolistas también llegaron con diferentes molestias. En ese contexto, sacar a Tagliafico implicaba perder a un lateral natural, probado y con ascendencia en el vestuario, cuando todavía hay chances de recuperarlo durante la competencia.

La decisión también marca una diferencia con otros casos. No se trata de un futbolista que quedó descartado para todo el Mundial, sino de una baja puntual para el debut. Por eso, el cuerpo técnico prefiere esperar su evolución antes que tomar una decisión definitiva.

Nicolás Tagliafico,
Nicolás Tagliafico, al momento del arribo de la Selección a Estados Unidos (Jay Biggerstaff/Getty Images).

Nicolás Tagliafico, al momento del arribo de la Selección a Estados Unidos (Jay Biggerstaff/Getty Images).

Quién puede reemplazarlo ante Argelia

El principal candidato para ocupar el lateral izquierdo ante Argelia es Facundo Medina. El defensor puede jugar como marcador de punta por izquierda o como central, una versatilidad que Scaloni suele valorar mucho, sobre todo en partidos de Mundial donde el equipo necesita respuestas rápidas ante distintos escenarios.

Otra alternativa es Valentín Barco, que también aparece como opción natural para ese sector. Su perfil es más ofensivo, con buena salida y proyección, aunque la elección dependerá del plan de partido que tenga Scaloni para el debut. En la previa, distintos análisis ya marcaban que Barco podía darle a la Selección una variante más para el lateral izquierdo.

El otro nombre que sobrevolaba la discusión era Marcos Acuña, pero el Huevo no integra la lista final del Mundial. Por eso, la pelea real para reemplazar a Tagliafico en el debut parece quedar entre Medina y Barco, con Medina mejor perfilado por equilibrio defensivo y recorrido en el puesto.

Argentina debutará ante Argelia con una preocupación concreta, pero no con una ruptura total del plan. Tagliafico no estará en el primer partido, aunque Scaloni todavía lo piensa como parte del Mundial. En una Copa larga, con lesiones, desgaste y partidos cada vez más exigentes, cuidar a un jugador de experiencia también puede ser una forma de sostener al equipo.

Lo que tenés que saber

  • Nicolás Tagliafico tiene una lesión muscular en el sóleo izquierdo.
  • No estará disponible para el debut de Argentina ante Argelia.
  • Scaloni decidió no desafectarlo porque espera recuperarlo durante el Mundial.
  • El cuerpo técnico valora su experiencia, liderazgo y peso dentro del grupo.
  • Facundo Medina aparece como principal candidato para reemplazarlo; Valentín Barco también es opción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Día 3: Los partidos de hoy y las últimas noticias de los equipos

Mundial 2026: Inglaterra sufrió el robo de parte de su equipamiento y los jugadores no tienen sus botines

El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos

Mundial 2026: el árbitro de la final de Qatar dirigirá a Argentina en su debut

Mundial 2026: Estados Unidos aplastó a Paraguay y arrancó con goleada

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cortes y demoras en las rutas de Jujuy por el paso de camiones sobredimensionados
Jujuy.

Cortes y demoras en las rutas de Jujuy por el paso de camiones sobredimensionados

Familiaresde Rolando Vergara marcharán para pedir justicia en Palpalá
Jujuy.

Familiares del hombre atropellado y muerto en Palpalá marcharán para pedir justicia

El Colegio Nacional Nº 3 eligió a su representante
Jujuy.

FNE 2026: Ana Vernanchet es la nueva representante del Colegio Nacional Nº 3 "Éxodo Jujeño"

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Lanzaron un sistema para denunciar conductores irresponsables por WhatsApp (Foto generada con IA)
País.

Lanzaron un sistema para denunciar por WhatsApp a conductores irresponsables

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel