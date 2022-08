Apuñalaron al escritor Salman Rushdie

Este viernes, Salman Rushdie, el escritor que había recibido amenazas por décadas a causa de su trabajo, recibió una puñalada en el cuello mientras se encontraba a punto de brindar una conferencia en el oeste de Nueva York . Todavía no se dio a conocer el estado en el que está el autor.

Un periodista de la agencia Associated Press estaba en el lugar y había informado la impactante noticia. El autor anglo-indio de 75 años terminó tirado en el suelo y fue trasladado hacia atrás de un panel, de espaldas a los sillones donde se iba a sentar el invitado.

El hombre que ejecutó el ataque fue inmovilizado por un hombre de seguridad que se encontraba en el lugar y, en base a lo que un testigo le dijo a The Washington Post, tenía las manos manchadas de sangre. Siguiendo lo informado por la policía en un mensaje, Rushdie fue derivado en helicóptero a un hospital local y su condición aún se desconoce.

image.png

Todavía no se sabe la condición de Rushdie, que fue retirado del lugar rápidamente en medio del caos generado entre la audiencia envuelta en pánico a raíz de lo acontecido, como puede verse en un video que se divulgó en las redes.

Versos satánicos

Rushdie adquirió fama a nivel mundial con su novela Hijos de la medianoche, publicada en 1980, que le permitió conseguir el prestigioso premio Booker. Pero su figura se agrandó más tarde con la publicación de su libro "Los versos satánicos", que fue prohibido en Irán en 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran blasfemo. Un año más tarde, el entonces líder de Irán, el fallecido ayatollah Ruhollah Jomeini, sacó una fatwa, o edicto, solicitando la muerte de Rushdie.

image.png

También se ha ofreció una recompensa de más de US$ 3 millones para cualquiera que mate al escritor. El gobierno de Irán se ha diferenciado desde hace mucho tiempo del decreto de Jomeini, pero el sentimiento anti-Rushdie se mantuvo. Hace diez años, una fundación religiosa iraní semioficial subió la recompensa para Rushdie de US$ 2.8 millones a US$ 3.3 millones.

image.png

Rushdie desestimó esa amenaza en ese entonces, diciendo que “no había evidencia” de que las personas manifestaran interés en la recompensa. Ese año, Rushdie publicó un libro de memorias, "Joseph Anton", acerca de la fatwa. En 2015, Rushdie enfrentó el asesinato de 12 personas en la revista satírica Charlie Hebdo en Paris, diciendo que el derecho a la libertad de expresión es absoluto.

Embed "El fanatismo, los prejuicios, el odio, la violencia o

la amenaza de violencia no son valores humanos”.

Salman Rushdie#SalmanRusdhie ha sido apuñalado en el cuello y trasladado en helicóptero a un hospital, mientras pronunciaba una conferencia. pic.twitter.com/GKAQ0Wa7wG — literland (@literlandweb1) August 12, 2022

Este viernes Rushdie tenía previsto hablar con Henry Reese en el festival literario de verano de Chautauqua, una ciudad que se encuentra a 75 kilómetros al sur de Buffalo, en el estado de New York. Este encuentro junta a los escritores más prominentes del mundo, como también a políticos y científicos.