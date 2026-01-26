Argentina participará de una cumbre de jefes militares en Estados Unidos

Cumbre en Estados Unidos.

Argentina formará parte de una cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo 11 de febrero en Washington D.C.

El encuentro, impulsado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, reunirá a los máximos responsables militares de 34 países del hemisferio occidental, con el objetivo de debatir estrategias de cooperación regional y coordinar acciones en temas de seguridad común.

La delegación argentina estará encabezada por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, recientemente designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en lo que será su primer compromiso internacional de alto nivel tras asumir el cargo. La decisión de su participación fue tomada por el presidente Javier Milei, a propuesta del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

ministro de defensa presti Según fuentes oficiales, la cumbre busca mejorar la coordinación entre las fuerzas militares de la región para enfrentar desafíos como el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas compartidas. Desde la organización también destacan la importancia de fortalecer alianzas y fomentar la cooperación continua entre los países participantes. El contexto regional e internacional se caracteriza por una creciente atención de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe en materia de seguridad, con una redefinición de su estrategia de defensa que prioriza el hemisferio occidental como espacio estratégico. Esta dinámica también se ha visto reflejada en otras iniciativas de cooperación bilateral entre Argentina y Estados Unidos en materia militar y de defensa.

