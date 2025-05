Asesinaron a dos empleados de la embajada de Israel en Estados Unidos

La zona del ataque, situada en las cercanías de las oficinas del FBI en la capital estadounidense, permanece bajo análisis de los equipos de investigación . Hasta el anochecer del miércoles, las fuerzas policiales no habían revelado indicios sobre las posibles razones detrás del hecho. Las autoridades anticiparon que brindarían mayores precisiones a través de una conferencia en las próximas horas.

La alcaldesa del Distrito de Columbia , Muriel Bowser , confirmó durante una conferencia nocturna que no se registraba actividad de un tirador en curso y expresó sus condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas.

En sus declaraciones, Bowser señaló que “aunque este incidente asustara a mucha gente en la ciudad y el país, quiere ser clara de que no tolerará esta violencia y odio en la ciudad”. “No aceptamos ni toleramos terrorismo y nos uniremos como comunidad para mandar el mensaje de que no toleraremos el antisemitismo”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem anunció el tiroteo en un comunicado a través de su cuenta en X.

Identidad del detenido y primeras pistas

La titular de la Policía Metropolitana de Washington D.C., Pamela Smith, ofreció una actualización con los datos iniciales recogidos hasta el momento sobre el ataque. Según detalló Smith, las autoridades fueron alertadas por llamadas de emergencia que denunciaban disparos y la presencia de dos personas —un hombre y una mujer— inconscientes en la vía pública.

El arma utilizada fue incautada y el detenido habría hecho declaraciones autoincriminatorias. “El sospechoso gritó ‘liberen Palestina’ mientras estaba bajo custodia”, explicó. La persona arrestada fue identificada en forma preliminar como Elías Rodríguez, de 30 años, residente de Chicago, Illinois.

Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, indicó a través de la red X que se encontraba en el lugar del trágico episodio ocurrido frente al Museo Judío en la capital estadounidense. “Rezamos por las víctimas de esta violencia mientras trabajamos para obtener más información”, expresó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que se encontraba en el lugar de los hechos.

Kash Patel, titular del FBI, publicó en redes sociales que ya había recibido informes acerca del tiroteo registrado esa noche en el centro de Washington, justo frente al Museo Judío de la Capital y en las inmediaciones de la oficina local del FBI. Patel confirmó que su equipo colabora estrechamente con la fuerza policial metropolitana en la investigación.

"No hay ninguna amenaza en curso para la seguridad pública", dijo el FBI

A través de la plataforma X, la sede del FBI en Washington aseguró: “No hay ninguna amenaza en curso para la seguridad pública”. Por su parte, Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, comentó a la prensa que las dos personas asesinadas formaban una pareja sentimental.

“La pareja que fue abatida esta noche en nombre de Palestina Libre era una pareja joven a punto de comprometerse”, relató Leiter. “El joven compró un anillo esta semana con la intención de pedirle matrimonio a su novia la próxima semana en Jerusalén. Era una hermosa pareja que vino a disfrutar de una velada en el centro cultural de Washington”.

Las autoridades investigan si el tiroteo tuvo motivaciones de odio contra la comunidad judía.

El diplomático también contó que mantuvo una conversación telefónica con el expresidente Donald Trump luego del atentado.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, se expresó en su plataforma Truth Social ante lo sucedido: “Estos horribles asesinatos en Washington D. C., obviamente basados en el antisemitismo, deben terminar ¡YA! El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Mis condolencias a las familias de las víctimas. ¡Qué triste que cosas así puedan suceder! ¡Que Dios los bendiga a todos!”, escribió.

Luego del ataque que acabó con la vida de dos personas, la comunidad judía de la región de Washington atraviesa una etapa de gran consternación. La Federación Judía del Gran Washington identificó el hecho como un acto violento con raíces en el antisemitismo, generando una fuerte reacción de tristeza e indignación entre sus miembros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dw_espanol/status/1925467563728740674&partner=&hide_thread=false Asesinados dos empleados de la embajada de #Israel en EE. UU.



El tiroteo tuvo lugar cerca del Museo del Holocausto en #Washington. El autor de los disparos, un hombre de 30 años de Chicago, habría gritado "Palestina libre" tras ser detenido. /es pic.twitter.com/rXQtHnKjtp — DW Español (@dw_espanol) May 22, 2025

Mediante una declaración oficial, la entidad manifestó su acompañamiento a los familiares y allegados de quienes perdieron la vida. “Lamentamos profundamente la pérdida de estas dos vidas. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con quienes cargan el peso de esta tragedia”, expresó la federación.