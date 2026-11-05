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5 de noviembre de 2026 - 07:17
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Así es el restaurante futurista de China que sorprende con sus platos y sus precios

Un creador de contenido visitó 3 Warehouse, en Shanghái, y mostró cómo sirven las preparaciones con llamas y una puesta en escena impactante.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así es el restaurante futurista de China que sorprende con sus platos y sus precios.

Así es el restaurante futurista de China que sorprende con sus platos y sus precios.

La visita de un reconocido influencer especializado en gastronomía despertó un gran revuelo en las plataformas digitales, luego de compartir imágenes y detalles de su paso por 3 Warehouse, un restaurante de China que se distingue por su propuesta innovadora, su estética poco convencional y su ambientación de carácter futurista.

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El complejo gastronómico se encuentra en el distrito de Pudong, en las proximidades del aeropuerto y del parque temático Disneyland. Su propuesta va mucho más allá de la experiencia culinaria tradicional, ya que fusiona preparaciones propias de la cocina de alto nivel con espectaculares recursos escenográficos, haciendo que cada comida se transforme en una presentación audiovisual capaz de sorprender a quienes lo visitan.

En el video que compartió a través de sus redes sociales, el influencer mostró distintas especialidades que forman parte de la carta del restaurante y dio a conocer cuánto cuesta cada una de ellas, expresando los importes en moneda estadounidense.

Entre las elaboraciones que despertaron mayor curiosidad se destacaron unas costillas aromatizadas con té, que se sirven sobre la mesa mientras están envueltas en llamas y tienen un precio de 13 dólares. También sobresalió un plato de ternera acompañado de puré de papas, cuyo valor es idéntico, y una bebida de varios colores que se presenta de una manera original, colocada en el interior de un arreglo floral, por apenas 5 dólares.

El menú también incluye alternativas pensadas para degustar entre varias personas. Dentro de esta categoría se encuentra una preparación de arroz fermentado que se ofrece en el interior de una calabaza vaciada, con un costo de 8 dólares, además de rolls de salmón y palta dispuestos sobre una enorme ostra, que se comercializan por el mismo importe.

Aun así, el verdadero protagonista de la velada fue el pato preparado al horno con vino tinto y acompañado de ensalada. Se trata de la especialidad más emblemática del restaurante, cuyo valor alcanza los 25 dólares y que tiene como particularidad que su preparación se realiza en directo, a la vista de todos los comensales.

Como broche final de la degustación, el influencer eligió un pudín de coco bañado en caramelo, que cuesta 6 dólares, y luego calculó cuánto había desembolsado durante la visita.

De acuerdo con lo que comentó en la publicación, la variedad de platos mostrados correspondía a una propuesta gastronómica diseñada para compartir entre tres o cuatro personas. De esta manera, disfrutar de la experiencia completa supone un presupuesto aproximado de 75 dólares por cada integrante del grupo.

El contenido compartido alcanzó una rápida repercusión en el ámbito digital y se posicionó entre las publicaciones más comentadas, sumando una importante cantidad de visualizaciones y numerosas reacciones por parte de los internautas.

Así fue la experiencia del influencer en el restaurante de China

@anthskk Un día en el restaurante creativo Visitando la nueva sede de 3 Warehouse 3·() Shanghai, China #foodie #china #viajes #viraltiktok #shanghai original sound - Anth | China Storyteller

A través de los comentarios, muchos espectadores expresaron su asombro ante la innovadora arquitectura y la ambientación de vanguardia del establecimiento.

Asimismo, se generó un intercambio de opiniones acerca de los precios de las propuestas culinarias asiáticas, mientras que varios usuarios coincidieron en resaltar las elaboradas presentaciones de los alimentos y el impactante espectáculo visual que acompaña cada preparación como uno de los principales distintivos del lugar.

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