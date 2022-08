Según denunció, lo quisieron usar de “sullu”, nombre que recibe el feto de llama que se entrega como ofrenda. “Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), fuimos a bailar, yo era guía, y después no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama, me quise levantar para ir a orinar y no pude moverme. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Me enterraron”, comentó.