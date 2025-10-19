Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y será el nuevo presidente

Rodrigo Paz Pereira, economista, senador y figura del Partido Demócrata Cristiano, será el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en el primer balotaje presidencial de la historia del país. Con el 98,2% de las actas contabilizadas, obtuvo el 54,53% de los votos, frente al 45,47% de Jorge Quiroga. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que la tendencia es irreversible. La transición se concretará el 8 de noviembre.

Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y será el nuevo presidente Bolivia vivió este domingo una jornada electoral histórica. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el país celebró una segunda vuelta presidencial. En una votación ajustada pero decisiva, Rodrigo Paz Pereira fue elegido como nuevo presidente, derrotando al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con el 54,53% de los votos, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 98,2% del conteo completado.

Paz, de 58 años, es senador nacional y economista, y representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, logra así convertirse en el primer presidente electo en balotaje, en un contexto de gran polarización política y tras años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no presentó candidato en esta segunda vuelta tras su derrota en primera ronda.

La participación electoral fue alta, reflejando el fuerte interés ciudadano en una contienda que marca un punto de inflexión para el país. Desde tempranas horas, los centros de votación se colmaron de ciudadanos que acudieron a definir quién conduciría al país por los próximos cinco años.

Una contienda reñida El resultado fue más ajustado de lo que proyectaban las encuestas previas. Jorge Quiroga, de 65 años, expresidente interino entre 2001 y 2002, se postuló esta vez como candidato liberal, apostando por un modelo de apertura económica y reformas estructurales. Aunque logró imponerse en varias regiones del oriente boliviano, su caudal no fue suficiente frente al crecimiento sostenido de Paz en el altiplano y en zonas urbanas clave como La Paz y Cochabamba. Pese a que aún resta el conteo oficial definitivo, el propio TSE admitió que la tendencia es irreversible, y fuentes del organismo indicaron que el resultado no sufrirá cambios sustanciales. El escrutinio final será publicado el miércoles, pero desde el entorno de ambos candidatos ya se dio por concluida la disputa.

