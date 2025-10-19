lunes 20 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2025 - 21:22
Elecciones.

Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y será el nuevo presidente

El candidato del Partido Demócrata Cristiano venció en una segunda vuelta histórica al exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, con más del 54% de los votos. La victoria de Paz pone fin a dos décadas de predominio del MAS en la política boliviana.

Por  Agustín Weibel
Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y será el nuevo presidente

Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y será el nuevo presidente

Rodrigo Paz Pereira, economista, senador y figura del Partido Demócrata Cristiano, será el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en el primer balotaje presidencial de la historia del país. Con el 98,2% de las actas contabilizadas, obtuvo el 54,53% de los votos, frente al 45,47% de Jorge Quiroga. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que la tendencia es irreversible. La transición se concretará el 8 de noviembre.

Lee además
Elecciones en Bolivia (foto ilustrativa).
Balotaje.

Elecciones en Bolivia: cómo votan en el balotaje los bolivianos que viven en Jujuy
Nació enJujuy, vivió en Bolivia, se mudó a Buenos Aires y grabó un disco
Sueño cumplido.

Nació en Jujuy, vivió en Bolivia, se mudó a Buenos Aires y grabó un disco

Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y será el nuevo presidente

Bolivia vivió este domingo una jornada electoral histórica. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el país celebró una segunda vuelta presidencial. En una votación ajustada pero decisiva, Rodrigo Paz Pereira fue elegido como nuevo presidente, derrotando al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con el 54,53% de los votos, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 98,2% del conteo completado.

Paz, de 58 años, es senador nacional y economista, y representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, logra así convertirse en el primer presidente electo en balotaje, en un contexto de gran polarización política y tras años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no presentó candidato en esta segunda vuelta tras su derrota en primera ronda.

La participación electoral fue alta, reflejando el fuerte interés ciudadano en una contienda que marca un punto de inflexión para el país. Desde tempranas horas, los centros de votación se colmaron de ciudadanos que acudieron a definir quién conduciría al país por los próximos cinco años.

Una contienda reñida

El resultado fue más ajustado de lo que proyectaban las encuestas previas. Jorge Quiroga, de 65 años, expresidente interino entre 2001 y 2002, se postuló esta vez como candidato liberal, apostando por un modelo de apertura económica y reformas estructurales. Aunque logró imponerse en varias regiones del oriente boliviano, su caudal no fue suficiente frente al crecimiento sostenido de Paz en el altiplano y en zonas urbanas clave como La Paz y Cochabamba.

Pese a que aún resta el conteo oficial definitivo, el propio TSE admitió que la tendencia es irreversible, y fuentes del organismo indicaron que el resultado no sufrirá cambios sustanciales. El escrutinio final será publicado el miércoles, pero desde el entorno de ambos candidatos ya se dio por concluida la disputa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Bolivia: cómo votan en el balotaje los bolivianos que viven en Jujuy

Nació en Jujuy, vivió en Bolivia, se mudó a Buenos Aires y grabó un disco

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

Bolivia elige presidente en una segunda vuelta histórica

Las Cholitas bolivianas que conquistaron el golf en la altura

Las más leídas

Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: mandan a un árbitro a hacer los deberes
Polémica.

Caruso Lombardi tras la suspensión: "mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Argentina en el mundial sub 20.
Fútbol.

Argentina va por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20: hora, tv y formaciones

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn: estos son los convocados por Matías Módolo

Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn suspendido
Reducido.

Tras un mal desempeño, el árbitro denunció amenazas y suspendió Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel