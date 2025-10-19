domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 07:00
Política.

Bolivia elige presidente en una segunda vuelta histórica

¿Qué sucede, quién vota y dónde? Hoy domingo 19 de octubre de 2025, Bolivia celebra la primera segunda vuelta de la historia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz.

Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz.

Elecciones en Bolivia (foto ilustrativa).
Balotaje.

Elecciones en Bolivia: cómo votan en el balotaje los bolivianos que viven en Jujuy
Nació enJujuy, vivió en Bolivia, se mudó a Buenos Aires y grabó un disco video
Sueño cumplido.

Nació en Jujuy, vivió en Bolivia, se mudó a Buenos Aires y grabó un disco

¿Quiénes son los candidatos y por qué es histórico?

Los dos contendientes que disputan hoy la silla presidencial son Jorge “Tuto” Quiroga (partido Libre), ex presidente entre 2001-2002, y Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano), senador con perfil centrista.

Este balotaje marca el fin de casi dos décadas de dominio del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que había gobernado sin interrupciones importantes desde 2006.

En la primera vuelta celebrada en agosto, Rodrigo Paz obtuvo cerca del 32 % de los votos y Quiroga alrededor del 27 %, impidiendo que alguno logre el triunfo directo. MAS quedó atrás con muy bajo porcentaje.

Además, es la primera vez en la historia democrática de Bolivia que se llega a una segunda vuelta. Los resultados definirán quién asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre.

Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz.
Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz.

Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz.

¿Por qué importa para la región?

Más allá de Bolivia, esta elección puede modificar la orientación política y económica de la región andina. Con una economía golpeada por inflación, crisis de combustibles y escasez de divisas, el nuevo gobierno tendrá ante sí enormes desafíos de gobernabilidad.

Además, el cambio puede influir en los acuerdos de litio, inversiones extranjeras y vínculos internacionales de Bolivia.

Clima previo en las calles y los partidos

Los días previos al balotaje estuvieron cargados de movilizaciones, mítines y discursos cruzados. Ambos candidatos le dieron gran peso a la crisis económica como eje de campaña: Quiroga propuso reformas fuertes, ajuste y alianzas internacionales, mientras Paz apostó a la descentralización, alivio a la economía informal y mantener programas sociales.

Elecciones en Bolivia.
Elecciones en Bolivia.

Elecciones en Bolivia.

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

Los centros de votación serán los mismos que en la primera vuelta del 17 de agosto:

  • Escuela Olga Aredes, en San Salvador de Jujuy (el establecimiento con mayor cantidad de mesas).
  • SIC N°1, en San Pedro.
  • SIC N°2, en Perico, con dos mesas habilitadas.

Tenemos más de 7.500 bolivianos empadronados para emitir su voto, y esperamos una gran participación. Algunos no pudieron asistir en la primera vuelta, pero muchos ya están consultando y preparando su documentación”, señaló el cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamaní.

Para votar, los residentes deberán presentar su cédula boliviana vigente, única documentación habilitada para sufragar.

Para quienes necesiten conocer su mesa de votación, está disponible la plataforma oficial "Yo Participo", donde ingresando nombre y fecha de nacimiento, el sistema indica el recinto asignado mediante un código CAPTCHA generado especialmente.

