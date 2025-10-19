Bolivia elige presidente en una segunda vuelta histórica

Este domingo, la población de Bolivia acude a las urnas para decidir al nuevo presidente tras la primera vuelta del 17 de agosto , donde ninguno de los candidatos logró superar el 50 % de los votos válidos ni logró los requisitos para evitar el balotaje. El requisito era obtener más del 50 % o al menos 40 % con diez puntos de ventaja sobre el segundo.

Los dos contendientes que disputan hoy la silla presidencial son Jorge “Tuto” Quiroga (partido Libre) , ex presidente entre 2001-2002, y Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) , senador con perfil centrista.

Este balotaje marca el fin de casi dos décadas de dominio del partido Movimiento al Socialismo (MAS) , que había gobernado sin interrupciones importantes desde 2006.

En la primera vuelta celebrada en agosto, Rodrigo Paz obtuvo cerca del 32 % de los votos y Quiroga alrededor del 27 %, impidiendo que alguno logre el triunfo directo. MAS quedó atrás con muy bajo porcentaje.

Además, es la primera vez en la historia democrática de Bolivia que se llega a una segunda vuelta. Los resultados definirán quién asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre.

¿Por qué importa para la región?

Más allá de Bolivia, esta elección puede modificar la orientación política y económica de la región andina. Con una economía golpeada por inflación, crisis de combustibles y escasez de divisas, el nuevo gobierno tendrá ante sí enormes desafíos de gobernabilidad.

Además, el cambio puede influir en los acuerdos de litio, inversiones extranjeras y vínculos internacionales de Bolivia.

Clima previo en las calles y los partidos

Los días previos al balotaje estuvieron cargados de movilizaciones, mítines y discursos cruzados. Ambos candidatos le dieron gran peso a la crisis económica como eje de campaña: Quiroga propuso reformas fuertes, ajuste y alianzas internacionales, mientras Paz apostó a la descentralización, alivio a la economía informal y mantener programas sociales.

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

Los centros de votación serán los mismos que en la primera vuelta del 17 de agosto:

Escuela Olga Aredes , en San Salvador de Jujuy (el establecimiento con mayor cantidad de mesas).

, en San Salvador de Jujuy (el establecimiento con mayor cantidad de mesas). SIC N°1 , en San Pedro.

, en San Pedro. SIC N°2, en Perico, con dos mesas habilitadas.

“Tenemos más de 7.500 bolivianos empadronados para emitir su voto, y esperamos una gran participación. Algunos no pudieron asistir en la primera vuelta, pero muchos ya están consultando y preparando su documentación”, señaló el cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamaní.

Para votar, los residentes deberán presentar su cédula boliviana vigente, única documentación habilitada para sufragar.

Para quienes necesiten conocer su mesa de votación, está disponible la plataforma oficial "Yo Participo", donde ingresando nombre y fecha de nacimiento, el sistema indica el recinto asignado mediante un código CAPTCHA generado especialmente.