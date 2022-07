Boris Johnson renunció al cargo de primer ministro

No obstante, rememoró que hasta que los conservadores seleccionen a un nuevo líder, él continuará al frente del gobierno de forma interina, a pesar de que son muchos dentro y fuera de su partido que le reclaman que se marche ya.

image.png

Durante su corta presentación de tan solo algunos minutos, Johnson le dio las gracias a los que lo votaron, "la mayor proporción de votantes conservadores desde 1987", y manifestó que se va "triste". A su vez, decidió no referise en ningún momento del discurso a los escándalos que determinaron su salida del poder.

El premier saliente realizó un recorrido por aquellas cosas que denominó como 'logros', entre ellos la concreción del Brexit, la creación de una vacuna contra la COVID, la salida del confinamiento provocado por la pandemia, y los esfuerzos por frenar el ataque de Rusia a Ucrania. En esta línea, Johnson aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de aliento a los ucranianos.

image.png

"Seguí resistiendo por tanto tiempo porque sentí que era mi obligación hacía todos ustedes", indicó Johnson, que prometió acompañar el proceso que se viene. "El nuevo líder, quien quiera sea, tendrá todo mi apoyo", expresó. "Si bien todo parece oscuro ahora, nuestro futuro es brillante", ´concluyó.

Boris Johnson, solo y sin respaldo

Boris había quedado en soledad y sin ministros. No podía llevar adelante el gobierno cuando el país se encuentra enfrentando una crisis de costo de vida, precios exorbitantes de combustible y escasez generados por el Brexit y la guerra en Ucrania.

Gran Bretaña está en una severa crisis constitucional, que finalmente va terminará cayendo finalmente en manos de la reina Isabel .Se aguarda en dicho país decisiones muy importantes respecto al recorte de impuestos y el costo de vida, que Boris quería imponer y a las cuales el partido se opone.

Renuncia Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido I A24

Ministro caretaker

Los diputados conservadores rechazaron su permanencia. La idea es que ahora un primer ministro “caretaker” quede en ese lugar de poder para acabar con esta difícil situación, que está dañando fuertemente la reputación del país y ridiculizando sus instituciones. Pero la decisión será un pedido de la reina, a quien Boris Johnson deberá comunicarle su renuncia y ella decidirá el caretaker.

Uno de los nombres que está rondando es el de Dominique Raab, el viceprimer ministro y ex canciller, como su temporario reemplazante. También circula el de Theresa May, la ex primera ministra, a quien Boris finalmente consiguió echar en medio de las negociaciones del Brexit.

Más allá de las 52 renuncias de sus ministros, juniors y funcionarios para que se fuera, hay ministros fundamentales que se quedaron en su cargo por razones de seguridad. Uno de ellos es Ben Wallace, el ministro de Defensa, que retiró su apoyo pero sigue en su cargo por la guerra en Ucrania y “para mantener al país seguro”.

Legado destruido

Will Walden, ex secretario de prensa de Boris Johnson, manifestó: "Todo lo que puedo decir es 'gracias a Dios". "Finalmente ha hecho lo correcto. Pero qué farsa. Ser arrastrado pateando y gritando como él es una vergüenza”, dijo. Y detalló: "Todo esto es totalmente innecesario. Ya estaba escrito en la pared”.

image.png

Walden indicó que aguardaba que Johnson realizara una declaración "sobria". "Espero que cuando veamos al primer ministro, en lugar de las tonterías habituales... No tengamos el habitual Boris complaciente. Tengamos una declaración sobria", comentó. "También que tengamos una transición ordenada”, solicitó.

"Lo que vimos anoche fue más allá de la farsa: sumergir las manos en sangre, la venganza contra Michael Gove. Es patético. Ha estado peligrosamente cerca de llegar a un punto en el que destruiría todo su legado", expresó Walden, quien no integró el círculo de sus hombres de confianza.

Sir Ed Davey, líder de los demócratas liberales, quedó incrédulo ante la noticia de que Boris Johnson abandonará el puesto, pero que podría permanecer hasta que haya un nuevo primer ministro.

"La idea de que los conservadores puedan hacer de Boris Johnson el cuidador de cualquier cosa es francamente ridícula. El hombre nunca se ha ocupado de nada en su vida", tuiteó.

image.png

La oposición quiere cambio de gobierno

El líder laborista Sir Keir Starmer está haciendo uso de esta situación para solicitar no solo un nuevo líder tory, sino un "cambio de gobierno adecuado". Además, indicó que Johnson "nunca fue apto para el cargo" y ha sido responsable de "mentiras, escándalos y fraudes a escala industrial".

Varios ministros, incluidos miembros del gabinete, detallan por qué permanecieron en el cargo, en gran parte a raíz de la necesidad de mantener los ministerios en funcionamiento.

image.png

La secretaria de Trabajo y Pensiones, Therese Coffey, expresó: "Pedí hablar con el primer ministro ayer por la noche y todavía esperaba hacerlo hoy. Entiendo completamente las preocupaciones de los colegas y la muy mala situación en la que nos encontramos ahora. Las ruedas del gobierno necesitan seguir girando, especialmente en DWP que ayuda a los más vulnerables de la sociedad”.

"DWP debe estar funcionando a toda máquina para apoyarlos, especialmente con el pago del costo de vida que comenzará a pagarse la próxima semana como parte de nuestra ayuda para los hogares", continuó.

El secretario de Defensa, Ben Wallace, comentó que conservaría su permanencia en el cargo. "Varios de nosotros tenemos la obligación de mantener este país seguro, sin importar quién sea el primer ministro", dijo.

image.png

El ministro para la Migración Segura y Legal, Kevin Foster, planteó: "Hay roles en el gobierno que se ocupan de los problemas operativos diarios. Hoy tengo que escuchar y tratar casos de Inmigración que involucran las circunstancias más difíciles, que no pueden simplemente dejarse sin escuchar y sin tratar. Continúo sobre esta base”.

El diputado George Freeman, quien hasta la mañana de este jueves fue ministro, está solicitando un primer ministro interino. Él no cree que pueda esperar hasta la conferencia del Partido Conservador en el otoño para un cambio.

"Boris Johnson necesita entregar los sellos de su cargo, disculparse con Su Majestad y aconsejarle que llame a un primer ministro interino. Asumir el control hoy para que los ministros puedan volver a trabajar y podamos elegir un nuevo líder conservador para tratar de reparar el daño y reconstruir la confianza", lanzó. Ya ha inciado la fila de nombres sobre quien reemplazará en el liderazgo conservador a Boris Johnson.

image.png

Se habla de Jeremy Hunt, ex canciller, que perdió el último liderazgo con él, el actual viceprimer ministro Dominique Raab, el ex Chancellor Rishi Sunak, que inició con su renuncia la crisis para Boris, la ex secretaria de Defensa y ex militar Penny Mordaunt, el ex secretario de Salud Sajid Javid y, el actual Chancellor Nadhim Zahawi, que llegó a Gran Bretaña como un refugiado iraquí sin hablar inglés, y el ex veterano de Afganistán Tom Tugendhat.

Gran Bretaña está viviendo las horas más espectaculares y trágicas de sus renuncias políticas. Sin orden, con un primer ministro que parecía encaprichado en permanecer en su cargo y en medio del caos.