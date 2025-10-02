¿Cuándo es y por qué se celebra Halloween 2025?

Halloween 2025: cuándo es y por qué se celebra.

Cada 31 de octubre , las calles se transforman con disfraces creativos , golosinas y adornos espeluznantes que dan la bienvenida a Halloween , una festividad que trascendió culturas y generaciones . En este artículo exploraremos los orígenes de Halloween , cómo cambió con el tiempo y por qué sigue siendo una de las celebraciones más esperadas.

Curiosidades. Cuáles son las 5 mejores fiestas para los estudiantes en Argentina según la inteligencia artificial

Además, te ofrecemos sugerencias de películas de terror para ver en casa y recetas de postres sencillos que puedes preparar con tus electrodomésticos . Todo lo necesario para disfrutar de un Halloween 2025 lleno de diversión , sabor y momentos memorables .

Cada 31 de octubre, las calles se llenan de disfraces, dulces y decoraciones aterradoras.

Halloween , conocido también como Noche de Brujas , tiene raíces celtas que se remontan a más de dos mil años . Su denominación deriva del inglés All Hallows’ Eve , que se traduce como “Víspera de Todos los Santos” . Se piensa que los antiguos celtas celebraban el Samhain , un rito que señalaba el fin del verano y el comienzo del invierno , un período en el que se creía que los espíritus de los difuntos volvían a caminar entre los vivos .

En la actualidad, Halloween se asocia con disfraces creativos, golosinas, calabazas decoradas, relatos de terror, reuniones temáticas y películas que buscan provocar sustos.

Halloween, una de las festividades más esperadas del año, se celebra cada 31 de octubre.

¿Cuándo es Halloween?

Halloween, una de las fechas más esperadas del calendario, tiene lugar cada 31 de octubre. En 2025, la Noche de Brujas caerá en viernes, ofreciendo la ocasión ideal para disfrutar de una velada llena de misterio, entretenimiento y actividades escalofriantes.

Halloween se celebra el viernes 31 de octubre de 2025.

¿Cuál es el origen de Halloween y qué significa?

Aunque sus raíces se encuentran en antiguas tradiciones celtas relacionadas con los espíritus y el mundo de los muertos, hoy Halloween se celebra como un festejo contemporáneo centrado en la diversión y la imaginación. La jornada se caracteriza por disfraces llamativos, fiestas temáticas, decoraciones terroríficas, películas de miedo y la clásica tradición del “dulce o truco” entre los más pequeños.

El término “Halloween” deriva de la frase inglesa All Hallows’ Eve, que se traduce como “Víspera de Todos los Santos”. A lo largo de los siglos, las antiguas costumbres paganas se entrelazaron con las tradiciones cristianas, dando lugar a la celebración contemporánea que conocemos hoy.

Puedes celebrar Halloween de muchas formas creativas y divertidas.

¿Cuándo tendrá lugar Halloween 2025?

Este año, Halloween se festejará el viernes 31 de octubre de 2025, al igual que en gran parte del mundo. Curiosamente, la misma fecha coincide con la conmemoración del Día de la Canción Criolla, lo que lleva a muchos a disfrutar de ambas celebraciones de manera simultánea.

¿Cómo decorar por Halloween?

Algunas sugerencias habituales para ambientar tu casa en Halloween incluyen:

Tallar calabazas e iluminar su interior con velas para un efecto escalofriante.

e iluminar su interior con velas para un efecto escalofriante. Incorporar luces en tonos naranja o morado que generen un ambiente oscuro y misterioso.

en que generen un ambiente oscuro y misterioso. Añadir accesorios como telarañas artificiales, esqueletos, figuras de brujas y fantasmas.

Colgar murciélagos o recortes decorativos de papel en ventanas y puertas para un toque extra de terror.

Cuándo es y por qué se celebra.

¿Cómo celebrar Halloween?

Puedes celebrar Halloween de muchas formas creativas y divertidas:

Organizando una fiesta temática de disfraces.

Haciendo “dulce o truco” (especialmente con niños).

(especialmente con niños). Viendo maratones de películas de terror.

Decorando tu casa con calabazas, telarañas y luces naranjas.

Preparando postres y snacks temáticos.

Participando en concursos de disfraces o decoración.

Cada 31 de octubre, las calles se llenan de disfraces, dulces y decoraciones aterradoras que anuncian la llegada de Halloween.

Postres para hacer en Halloween

Aquí tienes algunas ideas fáciles y deliciosas para sorprender en Halloween: