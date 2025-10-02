Dos muertos tras el ataque a una sinagoga en Manchester en medio del Yom Kippur

Al menos dos víctimas fatales y tres heridos graves dejó un violento ataque ocurrido en la mañana de este jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park , situada en el barrio de Crumpsall , al norte de Mánchester (Inglaterra) . Un vehículo atropelló a varios peatones y, además, un hombre resultó apuñalado en la vía pública.

El hecho tuvo lugar en medio de la celebración de Yom Kippur , la fecha más solemne del calendario judío , según comunicó la Policía del Gran Mánchester .

De acuerdo con la información oficial , las autoridades fueron notificadas a las 9:31 de la mañana , cuando un testigo se comunicó para advertir sobre el coche que embestía a transeúntes en los alrededores del templo y sobre el ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido .

Pocos minutos después, las fuerzas de seguridad enviaron efectivos armados que, a las 9:38, dispararon contra el presunto atacante y, según confirmaron las autoridades, el hombre murió en el lugar. A las 9:41, arribó el Servicio de Ambulancias del Noroeste, que atendió a los heridos, afectados tanto por el atropello como por las lesiones producidas con arma blanca.

La comunidad judía expresa preocupación tras el ataque en el día más sagrado del calendario hebreo.

El responsable del área metropolitana, Andy Burnham, aseguró en diálogo con BBC Radio Manchester que “no es un incidente en desarrollo o en curso”, remarcando que el sospechoso ya había sido neutralizado, por lo que no existía una amenaza inmediata. Al mismo tiempo, pidió evitar conjeturas en redes sociales y admitió que la comunidad judía local estaba atravesando momentos de gran inquietud tras el ataque.

La Policía del Gran Mánchester calificó el episodio como un “suceso grave” a las 9:37 y puso en marcha la Operación Plato, un protocolo de alcance nacional pensado para responder ante ataques en curso y que requiere la intervención coordinada de diferentes organismos. La activación de este mecanismo, no obstante, no implica que automáticamente se considere un atentado terrorista.

Ataque terrorista en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Mánchester, en Iom Kipur (Día del perdón)



El atacante embistió con su coche a tres personas que se disponían a entrar en la sinagoga antes de salir y apuñaló a otro hombre. El terrorista fue…

Imágenes en redes y refuerzo de la asistencia médica

En paralelo, circularon en redes sociales grabaciones donde se observa a efectivos policiales apuntando a un hombre tendido en el suelo frente a la sinagoga, mientras otra persona permanecía inmóvil con rastros de sangre en la cabeza. Desde el Servicio de Ambulancias informaron que destinaron refuerzos a la zona con el fin de asegurar una asistencia sanitaria inmediata.

Dave Rich, vocero de la Community Security Trust (CST) —fundación dedicada a vigilar y denunciar expresiones de antisemitismo en el Reino Unido— repudió lo ocurrido y lo describió como “un hecho espantoso en el día más sagrado del año judío”. Al mismo tiempo, expresó su reconocimiento hacia la labor realizada por las fuerzas policiales y los equipos de seguridad.

La Community Security Trust condenó el ataque y destacó la importancia de la seguridad en festividades judías.

Rich señaló que Yom Kippur representa una jornada de gran recogimiento espiritual para la población judía, en la que los templos suelen recibir una gran concurrencia. Por este motivo, durante estas celebraciones se establece un dispositivo especial de resguardo coordinado entre las fuerzas policiales y la CST.

Repercusiones políticas y llamado a la calma

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, manifestó a través de la red social X, mientras participaba en una cumbre en Copenhague, que los sucesos le generaban profunda consternación.

Asimismo, destacó la rápida acción de los equipos de emergencia y de quienes brindaron asistencia en los primeros instantes. Ante la gravedad de la situación, Starmer decidió interrumpir su viaje en Dinamarca para encabezar personalmente una sesión del comité gubernamental de crisis.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, afirmó Starmer en una declaración en X. La Community Security Trust (CST) comunicó que mantiene una labor conjunta con las fuerzas policiales y con referentes de la comunidad local luego del episodio.

El clima actual de tensión en el Reino Unido, marcado por protestas y discusiones vinculadas a la situación en Gaza, sumado a la memoria de ataques previos en lugares como Mánchester —incluido el atentado de 2017 en un recital que dejó 22 víctimas fatales—, ha incrementado la sensación de alarma entre los ciudadanos.