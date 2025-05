Denunciaron a Evo Morales por delitos de lesa humanidad

El escrito acusa al ex mandatario de ordenar y permitir durante su gestión (22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019) violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo masacres, torturas, tratos inhumanos y persecuciones políticas contra opositores. Entre los hechos denunciados se citan el uso excesivo de la fuerza estatal en la represión de protestas y la criminalización de adversarios políticos bajo cargos como terrorismo y sedición.

La presentación se apoya en la Ley 26.200, que implementa en Argentina el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, permitiendo juzgar crímenes de lesa humanidad aunque no hayan sido cometidos en territorio argentino, bajo el principio de jurisdicción universal.

¿Cuáles son los fundamentos legales?

El reclamo se enmarca en el principio de justicia universal, que permite a los Estados juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde se hayan cometido, cuando el país de origen no puede o no quiere investigar. La denuncia subraya que la judicialización en Argentina no constituye una intromisión en asuntos internos de Bolivia, sino un compromiso con la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos.