El problema es bastante sencillo, en los últimos años el rendimiento de los cultivos de café incrementó, ocasionando un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo.

Aunque la taza de café que tomas por la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día un productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc.

cafe.jpg Día Internacional del Café.

Este problema se incrementó debido a la crisis del COVID-19, y por ello, el futuro del café peligra porque muchos jóvenes se están alejando de las explotaciones familiares buscando mejores oportunidades en otros sectores. Muchos puestos de trabajo se perdieron, y el sector está en declive.

Curiosidades sobre el café

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.

Todos los días en el mundo se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café.

El lugar donde se consume más café es en los países nórdicos.

El nombre café proviene de la palabra árabe "Qahhwat Al-bun", que significa "vino del grano".

En realidad, el grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura.

Se demostró que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre un 3% a un 11%.

Es el segundo producto más comercializado del mundo junto con la Coca Cola.

Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30,16% del café mundial.

El 54% de los estadounidenses consumen café todos los días. Lo que convierte a los Estados Unidos en el país donde se toma más café.

En Corea y Japón hay cafés temáticos, sobre animes y doramas populares . Pero también existen los cafés de gatos, donde además de tomarte una deliciosa taza de esta bebida, también puedes acariciar a un lindo gatito.

. Pero también existen los cafés de gatos, donde además de tomarte una deliciosa taza de esta bebida, también puedes acariciar a un lindo gatito. En Japón también existe un café que posee una piscina donde bañarte en esta bebida , el nombre del lugar es Yunessun Spa Resort.

, el nombre del lugar es Yunessun Spa Resort. Como último dato interesante, en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales, como decir hola al llegar y pedir por favor, el café te cuesta un poco más.

Con información de díainternacionalde.com