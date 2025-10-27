El huracán Melissa tocó la categoría 5: Jamaica y el Caribe podrían tener inundaciones catastróficas

El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y amenaza con inundaciones catastróficas en Jamaica y el Caribe.

El huracán Melissa se intensificó el lunes mientras avanzaba hacia Jamaica y otras zonas del Caribe , alcanzando la categoría 5 , la máxima en la escala de ciclones . Los pronósticos alertan sobre posibles inundaciones devastadoras , y los meteorólogos urgieron a la población a buscar refugio sin demora. Esta semana, las lluvias y deslizamientos provocados por los brazos exteriores de Melissa han causado al menos cuatro fallecimientos en Haití y la República Dominicana .

La tormenta se desplaza con una velocidad alarmantemente baja , lo que implica que las áreas en su ruta podrían sufrir condiciones extremas durante un período más prolongado que un huracán de paso rápido.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Melissa registraba ráfagas máximas de aproximadamente 260 kilómetros por hora (160 millas por hora) .

Se prevé que la tormenta deje hasta un metro (40 pulgadas) de precipitaciones , con lluvias intensas que podrían generar inundaciones súbitas y deslizamientos en Jamaica , Haití y la República Dominicana . “Este potencial extremo de lluvias , debido al movimiento lento , va a crear un evento catastrófico aquí en Jamaica”, advirtió Jamie Rhome , subdirector del NHC , durante una conferencia transmitida en línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/webnotitarde/status/1982064725224468947&partner=&hide_thread=false #Internacional | La tormenta tropical Melissa, causó intensas lluvias en Haití, donde ya dejó tres muertos, y en República Dominicana, un millón de usuarios quedaron sin agua.



Se prevé que impacte como huracán a Jamaica este martes y a Cuba el miércoles. pic.twitter.com/e3XXTkWclA — Notitarde (@webnotitarde) October 25, 2025

En este momento, Melissa se desplaza a apenas 5 kilómetros por hora (3 millas). “Usted debe quedarse donde esté y prepararse para soportar esto durante varios días”, indicó Rhome. “Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salga después del atardecer”.

Miembros de la Armada de la República Dominicana y autoridades de protección civil llevaron a cabo una operación de búsqueda de un adolescente.

En la República Dominicana, las autoridades informaron el sábado que un hombre de 79 años murió arrastrado por la corriente, mientras que un niño de 13 años continúa desaparecido.

En la cercana Haití, las autoridades de protección civil confirmaron el fallecimiento de tres personas debido a los efectos de la tormenta. “Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejarlo todo atrás”, relató entre sollozos Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que tuvo que abandonar su barrio en la República Dominicana, en diálogo con la AFP.

Las aguas de la inundación habían ingresado a su vivienda, haciendo que el refrigerador flotara y que la basura se moviera descontroladamente por toda la casa.

El lento avance de Melissa aumenta el riesgo de daños severos y prolongados en su trayectoria.

Inundaciones y tragedias en República Dominicana y Haití

Se anticipaba que Jamaica enfrentara un empeoramiento significativo del clima a causa de Melissa durante la jornada del lunes, con el momento de mayor impacto pronosticado para la madrugada del martes. “Se prevén inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra en Jamaica”, alertó el NHC.

Los vientos de gran intensidad podrían generar “daños extensos a la infraestructura, cortes prolongados de energía y de comunicaciones”, agregó la entidad. Además, el Servicio Meteorológico de Jamaica advirtió sobre una marejada ciclónica que podría alcanzar hasta 4 metros (13 pies) a lo largo de la costa sur, mientras que se implementaron evacuaciones obligatorias en varias localidades costeras de la isla.

Winston Moxam se ocupaba rápidamente de reforzar su hogar ante la proximidad del huracán y comentó a la AFP que “si pierdo el techo, perderé muchas pertenencias”. Manifestó su inquietud ante las advertencias de que esta tormenta podría superar la magnitud del devastador huracán Gilbert de 1988, que provocó más de 40 muertes en Jamaica y centenas de fallecimientos adicionales en otras islas del Caribe y en México.

Jamaica se prepara para el impacto con evacuaciones y cierre de aeropuertos y puertos marítimos.

Preparativos y evacuaciones en Jamaica ante la tormenta

El aeropuerto internacional de Kingston permaneció cerrado desde la noche del sábado, al igual que todos los puertos marítimos del país. Desmond McKenzie, funcionario del gobierno, informó en conferencia de prensa que se habían activado refugios de emergencia en diversas localidades de la isla.

“No hay nada más que podamos hacer como gobierno que rogar y suplicar a las personas que atiendan la advertencia —y si sirve de algo, me arrodillaré”, afirmó McKenzie. “Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa”, añadió.

A las 09:00 GMT del lunes, el huracán se encontraba aproximadamente a 210 kilómetros (130 millas) al sur-suroeste de Kingston y a 507 kilómetros (315 millas) al sur-suroeste de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Tras atravesar Jamaica, se espera que la tormenta se desplace hacia el norte y afecte el este de Cuba durante la noche del martes, mientras continúa generando lluvias intensas y vientos fuertes en Haití y la República Dominicana.

El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre lluvias extremas y deslizamientos de tierra en la región.

Alerta roja en República Dominicana y antecedentes recientes

El centro de gestión de emergencias de la República Dominicana ha declarado alerta roja en nueve de sus 31 provincias ante el peligro de crecidas súbitas, inundaciones de ríos y deslizamientos de tierra. Melissa se convierte así en la decimotercera tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

El huracán Melissa podría superar el impacto del huracán Gilbert de 1988 en Jamaica y el Caribe.

El último huracán de gran magnitud que afectó a Jamaica fue Beryl, a comienzos de julio de 2024, una tormenta excepcionalmente intensa para esa época del año. Al desplazarse por la costa sur de la isla, Beryl provocó lluvias torrenciales y vientos muy fuertes, causando al menos cuatro víctimas fatales.