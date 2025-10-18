domingo 19 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 20:35
Expectativas.

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El Papa León XIV expresó su deseo de recorrer el Río de la Plata, retomando el viaje que su antecesor, Francisco, no llegó a concretar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El papa León XIV tiene en sus planes visitar Argentina y Uruguay en 2026, según confirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi tras mantener un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano.

Orsi relató que durante la audiencia el papa manifestó su intención de realizar un recorrido por el Río de la Plata, una región a la que Francisco había querido viajar sin poder concretarlo.

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, señaló el mandatario uruguayo.

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026
El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

Expectativas en Buenos Aires y Montevideo

De acuerdo con Orsi, el Papa León XIV expresó un interés especial en visitar Buenos Aires y Montevideo, ciudades que —dijo— “la gente espera con entusiasmo”.

El presidente recordó además que durante el pontificado de Francisco existía una fuerte expectativa por una visita al Cono Sur, especialmente en Argentina, su país natal.

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este papa manifiesta toda su intención. Veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también…”, reflexionó.

Una agenda internacional en expansión

El eventual viaje al Río de la Plata se sumaría a la agenda internacional que el Papa León XIV comenzó a delinear desde su asunción. A fines de noviembre, el papa realizará su primera gira fuera de Italia, con un recorrido por Turquía y el Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del histórico Concilio de Nicea.

Durante su paso por Turquía, el pontífice participará de actos conmemorativos y encuentros interreligiosos, mientras que en el Líbano llevará un mensaje de reconciliación a un país marcado por los conflictos entre Israel y Hezbollah.

Un mensaje global de compromiso

En el marco de los preparativos para su gira por Medio Oriente, León XIV pronunció un discurso ante la FAO en Roma, donde pidió a los líderes mundiales actuar frente al hambre y las guerras.

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan solo a quienes están lejos de nuestra vista”, advirtió el papa.

Camino hacia Sudamérica

Con este enfoque pastoral y humanitario, León XIV planea extender su misión a Sudamérica en 2026. De concretarse, sería su primera visita a la región y una oportunidad simbólica para retomar el vínculo directo entre el Vaticano y la Argentina, un deseo que había quedado pendiente durante el papado de Francisco.

