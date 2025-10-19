Israel atacó Rafah tras un presunto ataque de Hamás y peligra el acuerdo de paz

La frágil tregua alcanzada en Medio Oriente corre serio riesgo de quebrarse luego de que la Fuerza Aérea de Israel bombardeó este sábado la ciudad de Rafah , en el sur de la Franja de Gaza , tras un presunto ataque de milicianos de Hamás contra tropas israelíes desplegadas en la zona.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió horas antes que contaba con “informaciones creíbles” que señalaban que la organización islamista planeaba “una violación inminente del alto el fuego”, vigente desde el pasado 10 de octubre. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas, aunque testigos locales reportaron columnas de humo y movimientos de helicópteros militares que habrían evacuado a soldados heridos.

Fuentes de defensa israelíes confirmaron que el ataque aéreo se produjo luego de fuego de morteros lanzado desde Rafah, donde Hamás habría iniciado una operación para eliminar a Yasser Abu Shabab , líder de la milicia rival conocida como “Fuerzas Populares”. Según versiones locales, tropas israelíes intervinieron para apoyar a Shabab, lo que derivó en enfrentamientos directos y la explosión de una excavadora militar.

El conflicto se reavivó después de que Israel se retirara del 30% de la Franja de Gaza , dejando un vacío de poder que fue aprovechado por distintos grupos armados que buscan el control territorial.

Israel atacó Rafah tras un presunto ataque de Hamás Israel atacó Rafah tras un presunto ataque de Hamás

Reacciones internacionales y cruce de acusaciones por el atraque de Israel

Desde Washington, el Departamento de Estado instó a ambas partes a mantener la calma y respetar el alto el fuego, mientras que Hamas rechazó las advertencias estadounidenses y acusó a Israel de “armar y financiar milicias rivales” que habrían cometido asesinatos, secuestros y saqueos contra civiles.

A través de un comunicado en Telegram, el líder de Hamas, Izzat al Rishq, denunció que “la ocupación sionista sigue infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes”, responsabilizando al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de intentar eludir sus compromisos internacionales por presiones internas.

Un alto el fuego en riesgo

El reciente intercambio de fuego pone en duda la continuidad del acuerdo mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar, que buscaba establecer una paz temporal tras dos años de ofensiva militar. Sin embargo, las denuncias cruzadas, los ataques en Rafah y la inestabilidad entre facciones armadas en Gaza vuelven a encender las alarmas en toda la región.

Analistas internacionales advierten que si los combates se intensifican, el frágil equilibrio logrado podría romperse definitivamente, reabriendo un nuevo capítulo de violencia en Medio Oriente.