domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 09:30
Medio Oriente.

Israel atacó Rafah tras un presunto ataque de Hamás y peligra el acuerdo de paz

Israel bombardeó este sábado la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y pone tensión en Medio Oriente.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Enfrentamientos en una zona clave

Fuentes de defensa israelíes confirmaron que el ataque aéreo se produjo luego de fuego de morteros lanzado desde Rafah, donde Hamás habría iniciado una operación para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como “Fuerzas Populares”. Según versiones locales, tropas israelíes intervinieron para apoyar a Shabab, lo que derivó en enfrentamientos directos y la explosión de una excavadora militar.

El conflicto se reavivó después de que Israel se retirara del 30% de la Franja de Gaza, dejando un vacío de poder que fue aprovechado por distintos grupos armados que buscan el control territorial.

Reacciones internacionales y cruce de acusaciones por el atraque de Israel

Desde Washington, el Departamento de Estado instó a ambas partes a mantener la calma y respetar el alto el fuego, mientras que Hamas rechazó las advertencias estadounidenses y acusó a Israel de “armar y financiar milicias rivales” que habrían cometido asesinatos, secuestros y saqueos contra civiles.

A través de un comunicado en Telegram, el líder de Hamas, Izzat al Rishq, denunció que “la ocupación sionista sigue infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes”, responsabilizando al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de intentar eludir sus compromisos internacionales por presiones internas.

Un alto el fuego en riesgo

El reciente intercambio de fuego pone en duda la continuidad del acuerdo mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar, que buscaba establecer una paz temporal tras dos años de ofensiva militar. Sin embargo, las denuncias cruzadas, los ataques en Rafah y la inestabilidad entre facciones armadas en Gaza vuelven a encender las alarmas en toda la región.

Analistas internacionales advierten que si los combates se intensifican, el frágil equilibrio logrado podría romperse definitivamente, reabriendo un nuevo capítulo de violencia en Medio Oriente.

