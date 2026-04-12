Elecciones en Hungría: Orbán reconoció la derrota ante el opositor Péter Magyar

Peter Magyar. (Marton Monus/Reuters) El partido del opositor Péter Magyar ha ganado las elecciones en Hungría, desbancando a Viktor Orbán, que llevaba 16 años en el poder Elecciones en Hungría: Victor Orbán reconoció la derrota y dejará el poder después de 16 años. Foto: Reuters

Las elecciones de este domingo en Hungría dejaron un resultado histórico: el opositor Péter Magyar derrotó al primer ministro Viktor Orbán, que gobernaba el país desde hacía 16 años. La autoridad electoral húngara informó que la votación concluyó con normalidad este 12 de abril, luego de una jornada en la que las urnas estuvieron abiertas de 6 de la mañana a 7 de la tarde.

Con el avance del escrutinio, distintos medios internacionales coincidieron en proyectar una victoria amplia del partido Tisza, liderado por Magyar. La agencia AP informó que el opositor superó el 53% de los votos y se imponía en 94 de los 106 distritos, mientras que otras coberturas ubicaban a Tisza en torno a los 137 o 138 escaños sobre un total de 199, un número suficiente para hablar de supermayoría parlamentaria.

Victor Orbán reconoció la derrota Elecciones en Hungría: Victor Orbán reconoció la derrota y dejará el poder después de 16 años. Foto: Reuters Un giro político de alto impacto en Humgria La derrota de Orbán representa uno de los cambios políticos más relevantes en Europa de los últimos años. El líder húngaro se había convertido en una figura de referencia para la derecha nacionalista y euroescéptica del continente, además de mantener una relación tirante con la Unión Europea en temas vinculados al Estado de derecho, la prensa y la política exterior.

Magyar, en cambio, construyó su campaña sobre un discurso centrado en la corrupción, el deterioro de los servicios públicos, la necesidad de recomponer vínculos con la Unión Europea y una postura más cercana a los consensos occidentales en materia internacional. Su victoria fue leída como una señal de cambio dentro de Hungría y también como un mensaje con proyección regional.

Participación récord y lo que viene Otro dato fuerte de la jornada fue la participación electoral, que alcanzó el 77,8%, según coincidieron las coberturas internacionales, un nivel récord para la etapa poscomunista del país. Ese volumen de voto reforzó la idea de una elección polarizada y vivida como decisiva por buena parte del electorado húngaro. Ahora la atención se trasladará a la conformación final del Parlamento y al margen real con el que contará Magyar para avanzar en reformas. Si se confirma la supermayoría, el nuevo liderazgo tendrá una base legislativa muy amplia; si el resultado final queda algo más ajustado, aún así el dato central ya quedó marcado: Viktor Orbán perdió el poder y Hungría entró en una nueva etapa política.

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