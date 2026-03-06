EN VIVO: minuto a minuto: Mojtaba Khamenei es el nuevo líder de Irán

Medios internacionales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.
Live Blog Post
08-03-2026 18:33
Mojtaba Khamenei fue designado jefe supremo de Irán
La Asamblea de Expertos de Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero durante una serie de ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel. La decisión fue confirmada por la televisión estatal iraní y replicada por distintos medios internacionales, en medio de la escalada militar que mantiene a la región en máxima tensión.
Live Blog Post
08-03-2026 17:49
Irán designó nuevo líder supremo tras la muerte de Khamenei
La Asamblea de Expertos eligió al sucesor de Alí Khamenei, muerto en ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos, pero mantiene en reserva el nombre del nuevo líder supremo.
La Asamblea de Expertos de Irán anunció este domingo que ya fue elegido el nuevo líder supremo del país para suceder al ayatolá Alí Jamenei, fallecido el pasado 28 de febrero en el marco de ataques atribuidos a fuerzas de Israel y Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades religiosas decidieron no revelar aún la identidad del sucesor.
Live Blog Post
08-03-2026 17:35
Trump advirtió que, sin su aprobación, el nuevo líder supremo de Irán “no durará mucho”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia sobre la sucesión en Irán y aseguró que el futuro líder supremo del país “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de Washington. La declaración se produjo luego de que la Asamblea de Expertos iraní confirmara que ya eligió al sucesor del ayatolá Alí Jamenei, aunque sin revelar públicamente su identidad.
Live Blog Post
08-03-2026 12:44
Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave
Al menos una persona resultó gravemente herida en laregión de Tel Aviv luego de un nuevo ataque con misiles lanzado desde Irán contra Israel. Se trata del primer caso de gravedad reportado en los últimos siete días, período en el que solo se habían registrado heridos leves y sin impactos directos.
El servicio de emergencias United Hatzalah informó que al menos cinco personas resultaron heridas. Entre ellas hay un hombre en estado grave y otro con lesiones leves, tras el impacto directo de un misil que provocó un incendio en un edificio residencial y la caída de metralla en distintos sectores de la zona afectada.
Desde el cuerpo de bomberos indicaron además que existe riesgo de derrumbe en una de las estructuras dañadas por la explosión.
Live Blog Post
07-03-2026 10:16
Trump advirtió que este sábado el régimen de Irán “recibirá un duro golpe”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “se rindió” ante los países de Medio Oriente y advirtió que podría producirse un nuevo ataque en las próximas horas.
A través de su red social Truth Social, Trump escribió: “¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!” y sostuvo que su gobierno evalúa ampliar los objetivos de los ataques.
Además, lanzó una dura advertencia: señaló que zonas y grupos que hasta ahora no eran objetivos podrían ser incluidos en futuras operaciones militares, debido a lo que calificó como el “mal comportamiento de Irán”.
En su mensaje también afirmó que Irán dejó de ser el “matón de Medio Oriente” y lo calificó como “el perdedor de la región”, al tiempo que sostuvo que esa situación continuará “hasta que se rinda o colapse por completo”.
Las declaraciones del mandatario estadounidense se conocieron horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmara que su país nunca se rendirá ante Israel ni ante Estados Unidos. Trump aseguró que la decisión de Irán de no atacar a otros países de la región se debe al impacto de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel.
Embed
Live Blog Post
06-03-2026 21:29
Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Teherán
Israel anunció el sábado el lanzamiento de ataques a gran escala contra objetivos en Teherán, tras el reporte de una explosión en la zona oeste de la ciudad por parte de la emisora estatal iraní.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una oleada de ataques a gran escala contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, según un comunicado del ejército israelí.
Las FDI informaron previamente de la detección de otra ronda de misiles iraníes que se dirigían hacia Israel.
Se escucharon una serie de explosiones en Tel Aviv, el centro comercial israelí, tras los lanzamientos iraníes.
Los servicios de emergencia israelíes, el Magen David Adom, informaron de que no se habían registrado víctimas tras el bombardeo.
El ejército emitió un comunicado indicando que la población podía abandonar sus refugios en todas las zonas del país.
Live Blog Post
06-03-2026 19:46
EE.UU. informó que atacó más de 3000 lugares de Irán
Estados Unidos atacó más de 3000 objetivos en Irán durante la primera semana de la guerra contra el gobierno de los ayatollah, según informó este viernes el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
Entre los blancos alcanzados se encuentran centros de mando y control, sistemas de defensa aérea y bases de misiles, además de infraestructura naval iraní. El comando militar también indicó que 43 buques de la Armada iraní, incluidos barcos y submarinos, fueron atacados durante las operaciones.
Live Blog Post
06-03-2026 17:38
Regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra
La espera en medio de la tensión bélica finalizará para decenas de argentinos, que están cada vez más cerca de regresar al país tras haber quedado varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente. Este viernes el Gobierno confirmó que el domingo y el lunes saldrán desde la ciudad árabe dos vuelos que repatriarán a los primeros de los más de 630 compatriotas que pidieron ayuda para salir de la zona de conflicto.
Será en dos vuelos de la empresa Emirates Airlanes que despegarán en el aeropuerto de Dubái y harán escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de finalizar su recorrido en Buenos Aires. Las gestiones con el gobierno árabe y la compañía aérea fueron encabezados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.
A seis días del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son más de 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a Infobae desde Cancillería.
Live Blog Post
06-03-2026 17:00
Donald Trump exigió la “rendición incondicional” de Irán
Donald Trump descartó el viernes cualquier conversación con Irán mientras no se produzca su “rendición incondicional”. “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban “a punto de aumentar drásticamente”.
Los bombardeos israelíes en el Líbano alcanzaron una intensidad no vista desde el alto el fuego de 2024, que puso fin a la última guerra con Hezbollah. El grupo respaldado por Irán había lanzado cohetes hacia Israel en los primeros días de la actual contienda. Más de 95.000 personas han huido de los suburbios de Beirut y del sur del país, tras las órdenes de evacuación masiva emitidas por Israel.
Live Blog Post
06-03-2026 12:23
Rusia suministra información de localización a Irán para atacar fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio
El medio estadounidense publicó que Rusia ha suministrado información de localización a Irán para atacar fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio, en lo que tres funcionarios conocedores de la inteligencia describieron como el primer indicio de participación indirecta de otra potencia mayor en el conflicto.
El actual involucramiento ruso marca un salto en la calidad y el alcance de las amenazas, a diferencia de escenarios anteriores: es la primera vez que se documenta un apoyo operativo de Moscú a Teherán en la identificación de objetivos contra posiciones estadounidenses.
Live Blog Post
06-03-2026 11:42
Israel afirma que destruyó el búnker subterráneo del líder supremo iraní en Teherán
Israel afirmó que destruyó el búnker subterráneo que, según su versión, utilizaba el líder supremo de Irán en el centro de Teherán como infraestructura estratégica del régimen.
De acuerdo con un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon “en el corazón de Teherán” un complejo subterráneo que describieron como un centro de mando militar de emergencia vinculado a Alí Jameneí. El Ejército sostuvo que la estructura “seguía constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen”.
En la operación participaron alrededor de 50 aviones de combate, que actuaron con “inteligencia precisa” y emplearon más de 100 municiones para atacar el objetivo. Según detallaron, el túnel se extendía por varias manzanas bajo zonas civiles y contaba con múltiples accesos, lo que lo convertía —según la versión israelí— en una instalación considerada inexpugnable por las autoridades iraníes.
Israel aseguró además que Jameneí murió durante los bombardeos lanzados el sábado 28 de febrero en coordinación con Estados Unidos, ofensiva que marcó el inicio de una guerra que ya lleva casi una semana y que se ha extendido por la región.
En respuesta, Irán lanzó nuevas andanadas de misiles balísticos contra territorio israelí, lo que activó las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Hasta el momento, se reportaron daños materiales producto de las intercepciones, pero no víctimas fatales.
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) muestra imágenes del momento exacto en que el terrorista Jamenei fue aniquilado en su búnker en Teherán por bombas israelíes
Live Blog Post
06-03-2026 11:34
Argentinos varados en Medio Oriente: confirmaron 260 solo en Israel
El Ejército de Israel lanzó un ataque contra el principal bastión de Hezbollah
Los ataques se produjeron después de que ordenaran a la población libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiye, considerado bastión de la milicia chiíta respaldada por Irán.
Live Blog Post
05-03-2026 17:00
Israel anuncia una “nueva fase” en la guerra contra Irán
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, anunció que Israel avanzará hacia una “nueva fase” en la guerra contra Irán, tras asegurar que se completó la primera etapa de la ofensiva militar.
Según explicó el comandante israelí, durante la fase inicial del conflicto se logró establecer superioridad aérea y reducir las capacidades de misiles balísticos del país iraní.
Intensificación de los ataques
En un comunicado oficial, Zamir señaló que la próxima etapa de la campaña implicará intensificar los ataques contra las bases del régimen iraní y sus capacidades militares.
“Después de completar la etapa del golpe sorpresa inicial, pasaremos a la siguiente fase de la campaña, en la que intensificaremos el ataque sobre los cimientos del régimen y sus capacidades militares”, expresó el jefe militar.
Live Blog Post
05-03-2026 12:50
Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán en una nueva oleada de ataques
Israel lanzó una nueva ofensiva aérea contra Irán y bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán, en lo que constituye la duodécima oleada de ataques desde el inicio del conflicto conjunto con Estados Unidos.
Según informó una fuente militar israelí, participaron 90 aviones de combate que utilizaron alrededor de 200 municiones. Entre los blancos alcanzados se encuentran el cuartel general de una unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz y una sede de la fuerza paramilitar Basij vinculada a la fuerza Quds en la capital iraní.
El recrudecimiento de los ataques marca una nueva escalada en la guerra en Medio Oriente, en un contexto de alta tensión regional y creciente preocupación internacional por la ampliación del conflicto.
Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán
Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán
Live Blog Post
05-03-2026 09:19
Francia autorizó a Estados Unidos a usar sus bases en Medio Oriente
Francia autorizó la presencia de aviones estadounidenses en sus bases en Medio Oriente, escenario de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró a AFP el Estado Mayor de ese país.
Una vocera del Estado Mayor francés explicó: "En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se autorizó la presencia temporal de sus aviones en nuestras bases en la región. Estos aviones contribuyen a la protección de nuestros socios en el Golfo".
Las fuentes, que no precisaron en qué bases van a operar las naves estadounidenses, destacaron que la decisión se dispuso "con el objetivo de la protección" de los socios de Francia en Medio Oriente.
Live Blog Post
05-03-2026 08:33
Drones iraníes atacaron un aeropuerto y una escuela en el enclave azerbaiyano de Najicheván
El gobierno de Bakú convocó al embajador de Irán en señal de protesta y su Ministerio de Defensa anunció que prepara “medidas de represalia” tras los impactos que dejaron dos civiles heridos
Live Blog Post
05-03-2026 08:32
Israel llamó a la población civil a abandonar la zona situada al sur de Líbano
El Ejército de Israel emitió este jueves una nueva “advertencia urgente” reclamando a todos los residentes en localidades de Líbano situadas al sur del río Litani que abandonen la zona, en medio de la campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el país al hilo del conflicto desatado en Oriente Medio.
“Advertencia urgente a los residentes en el sur de Líbano. Deben irse inmediatamente al norte del río Litani. Esta advertencia se aplica también a residentes de Tiro y Bint Yebeil”, dijo el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien señaló que “las actividades terroristas de Hezbollah obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con fuerza”. “No intentamos causarles daño (a los civiles)”, manifestaron en el comunicado.
Live Blog Post
04-03-2026 17:44
Irán amenaza con atacar embajadas de Israel en el mundo
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Abolfazl Shekarchi, afirmó que el país ha actuado con moderación pese a su capacidad militar tras los ataques recientes que dejaron más de 1000 muertos, incluidos altos mandos. Además, advirtió que si Israel ataca la legación diplomática iraní en Líbano, Irán responderá contra representaciones diplomáticas israelíes en todo el mundo.
Live Blog Post
04-03-2026 17:27
La Casa Blanca anunció que EEUU tendrá dominio total del espacio aéreo iraní
La portavoz Karoline Leavitt dijo que la superioridad aérea permitirá a las fuerzas desplegadas continuar con sus objetivos militares en la región sin restricciones.
Live Blog Post
04-03-2026 11:15
El jefe del Pentágono confirmó que un submarino de EE.UU. hundió un buque
Crece la tensión por la guerra: el jefe del Pentágono confirmó que un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka. En la quinta jornada de guerra, Pete Hegseth aseguró que la nave estadounidense lanzó torpedos contra la fragata IRIS Dena. Hay más de 150 marineros desaparecidos.
Hegseth dijo además en conferencia de prensa que Estados Unidos está "ganando de manera contundente" la guerra contra Irán y advirtió que empezarán a usar bombas de gravedad de precisión, que dijo que tienen en cantidad "casi ilimitada": "Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad".
Live Blog Post
04-03-2026 09:06
Irán postergó los funerales de Estado a Jamenei, en medio de la ola de bombardeos
Irán decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, el ayatollah, Alí Jamenei, inicialmente previstos para hoy en Teherán, en medio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos.
Live Blog Post
04-03-2026 07:31
El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra el régimen iraní y Hezbollah
El Ejército israelí comunicó en la madrugada de este miércoles que desarrolla una nueva ofensiva de gran escala contra objetivos clave de Irán. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó que “se ha iniciado una amplia ola de ataques”, dirigidos a “bases de lanzamiento, sistemas de defensa y otras infraestructuras” del régimen iraní.
Entre los objetivos alcanzados por las FDI se encuentra un suburbio en Beirut, bastión de Hezbollah, y un hotel en las afueras de la capital libanesa.
Live Blog Post
03-03-2026 19:58
Donald Trump anunció que la Marina de Estados Unidos escoltará petroleros en el Estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Marina estadounidense escoltará a los petroleros y otras embarcaciones que deseen cruzar el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de energía.
La medida se enmarca en el conflicto con Irán y apunta a evitar una posible crisis energética internacional. Según explicó el mandatario, también se ofrecerán garantías de seguro para asegurar el tránsito por esa zona clave del Golfo.
Trump detalló que la US International Development Finance Corporation proporcionará seguros “a un precio muy razonable” para facilitar el flujo de energía y comercio. Además, afirmó que la Marina intervendrá si resulta necesario para garantizar la seguridad de los buques.
“No importa qué suceda, Estados Unidos garantizará el flujo libre de energía para el mundo”, publicó el presidente en sus redes sociales.
Live Blog Post
03-03-2026 18:05
Un drone impactó en el consulado de Estados Unidos en Dubái
Un drone sospechado de pertenecer a Irán impactó la noche del martes en el predio del consulado de Estados Unidos en Dubái. Videos divulgados en redes sociales mostraron una columna de humo negro elevándose sobre el edificio consular.
Luego, la Oficina de Medios de Dubái informó en una publicación en X que el incendio provocado por un “incidente relacionado con un drone” fue extinguido y que no se registraron heridos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó este martes a la prensa que un drone impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas.
"Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo", declaró Rubio en Washington.
Live Blog Post
03-03-2026 12:39
La guerra se extiende al Mediterráneo: Francia y Grecia envían aviones
La guerra se extiende al mar Mediterráneo: Francia y Grecia envían aviones de guerra, fragatas y sistemas antidrones para reforzar la defensa de Chipre. Ambos países europeos dispusieron estas medidas luego del ataque con drones a una base aérea británica en la isla.
Live Blog Post
03-03-2026 11:19
Donald Trump dijo que Irán pidió negociar pero es "demasiado tarde"
A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, tras los ataques contra el régimen de Irán “su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido”.
“Quieren negociar. Les respondí: ¡Demasiado tarde!“, sentenció el mandatario.
Live Blog Post
03-03-2026 08:25
El OIEA confirmó daños en instalación nuclear de Natanz en Irán, pero sin peligro radiológico
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes que las instalaciones nucleares de Natanz en Irán sufrieron daños recientes en los edificios de acceso de su planta subterránea de enriquecimiento de combustible, tras la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel. El organismo, basándose en imágenes satelitales, aseguró que no se prevé ningún impacto radiológico ni consecuencias adicionales en la planta, que ya había sufrido graves daños durante el conflicto de junio de 2025.
Live Blog Post
03-03-2026 08:24
Israel abatió al jefe de armamento de Hezbollah asociado al régimen iraní
El Ejército israelí informó este martes la muerte en Beirut de Reza Juzai, identificado como jefe del programa de armamento de Hizbulá y responsable del cuerpo libanés de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia RevolucionariaIslámica.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que Juzai, asesinado ayer, era considerado la “mano derecha” del comandante del cuerpo libanés y “un actor clave” en el fortalecimiento de las capacidades militares de Hizbulá mediante el suministro de material desde Irán.
Live Blog Post
03-03-2026 08:24
Las imágenes satelitales que muestran el alcance de los ataques de Irán en Medio Oriente
La ofensiva de estadounidense e israelí contra objetivos estratégicos del régimen dejaron al país persa debilitado, aunque respondió con bombardeos contra bases de Estados Unidos en la región, Israel y países del Golfo.
Live Blog Post
03-03-2026 08:23
El régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad
El portavoz del Ministerio de Defensa saudí detalló que al menos vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en las inmediaciones de Riad, en medio de represalias de Irán tras ataques previos en la región.
Un ataque con dos drones iraníes contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, la madrugada del martes provocó un incendio, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.
Live Blog Post
02-03-2026 18:34
Habló Donald Trump en una entrevista
“Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, dijo en una entrevista telefónica con CNN.
Seguidamente Trump reiteró que Estados Unidos está “arrasando” a Irán y que el operativo puede escalar mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente.
Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó a los iraníes a “aprovechar” la oportunidad para un cambio de régimen.
Live Blog Post
02-03-2026 16:10
Explosiones en Teherán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel
Varias explosiones sacudieron este lunes la capital iraní en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente. Videos grabados por testigos y verificados por la agencia Reuters muestran densas columnas de humo elevándose sobre distintos sectores de Teherán luego de los bombardeos.
Los ataques fueron atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel, que habrían apuntado contra objetivos estratégicos dentro del territorio iraní. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan la magnitud del impacto y el clima de tensión que se vive en la ciudad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre una “gran oleada” de ataques inminentes y sostuvo que la cadena de mando iraní es incierta tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei el pasado fin de semana.
La ofensiva profundizó el conflicto en la región y generó un escenario de guerra en el Golfo Pérsico. Entre las consecuencias inmediatas se encuentran la interrupción de vuelos internacionales y el cierre total del estratégico Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo y gas, lo que mantiene en alerta a los mercados y a la comunidad internacional.
Live Blog Post
02-03-2026 13:28
Qué es el uranio enriquecido y por qué se lo vincula a las armas nucleares
El uranio es un metal presente en la naturaleza. En su estado natural contiene mayormente uranio-238 y una pequeña proporción de uranio-235, que es el isótopo que puede fisionarse y liberar una enorme cantidad de energía. El proceso de enriquecimiento consiste justamente en aumentar el porcentaje de uranio-235:
Con bajos niveles de enriquecimiento (por debajo del 5%) se utiliza en centrales nucleares para generar energía.
Cuando se lo lleva a niveles altos de concentración (por encima del 90%), se lo considera grado armamentístico, es decir, apto para la fabricación de armas nucleares.
Por eso, cada vez que se menciona un programa de enriquecimiento de uranio fuera de los controles internacionales, se disparan las alarmas sobre una posible carrera por un arma nuclear. En su explicación pública, Trump se apoyó en esa distinción: presentó el supuesto sitio secreto de Irán como un paso decisivo hacia una bomba atómica, y utilizó ese argumento para intentar legitimar, puertas adentro y hacia el exterior, la ofensiva militar que ya está en marcha en Medio Oriente.
Live Blog Post
02-03-2026 13:19
Trump afirmó que Irán buscaba “fabricar un arma nuclear”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la decisión de lanzar la masiva ofensiva militar contra Irán se tomó luego de que los servicios de inteligencia detectaran un programa secreto de enriquecimiento de uranio en un lugar hasta ahora desconocido. Según declaró en una entrevista con el New York Post, la República Islámica estaba intentando desarrollar armamento atómico por fuera de las instalaciones ya monitoreadas por la comunidad internacional.
“Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, afirmó Trump, al describir el nuevo emplazamiento como un sitio distinto de las plantas de enriquecimiento de uranio que ya eran conocidas. El mandatario sostuvo que la información surgió poco después del fracaso de las negociaciones en Ginebra y que eso precipitó el inicio de la Operación “Epic Fury”.
En otra entrevista, esta vez con CNN, Trump dijo que el ejército estadounidense está “destrozando” a Irán y que “la gran ola ni siquiera ha llegado”, en referencia a una segunda fase más intensa de la campaña militar. Aseguró que no quiere una guerra prolongada, pero no descartó enviar tropas si fuera necesario y describió la ofensiva como parte de una estrategia “a largo plazo” para eliminar la amenaza iraní.
Live Blog Post
02-03-2026 12:34
Medios iraníes confirmaron la muerte de la esposa de Jamenei tras el bombardeo del sábado
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 años, no sobrevivió a las heridas producto de las operaciones militares de Estados Unidos contra la residencia del líder supremo del régimen persa.
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del ex líder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jamenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.
Live Blog Post
02-03-2026 12:34
EEUU no descarta enviar tropas de tierra a Irán: “Iremos tan lejos como sea necesario”
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este lunes que no hay tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán, pero dejó la opción abierta al afirmar que irán “tan lejos” como sea necesario.
Cuando le preguntaron si el país norteamericano tenía fuerzas desplegadas en la república islámica, Hegseth dijo en una conferencia de prensa: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, y añadió: “iremos tan lejos como sea necesario”.
Live Blog Post
02-03-2026 10:00
Qatar suspende la producción de gas tras los ataques iraníes
La empresa estatal QatarEnergy anunció el lunes la suspensión total de su producción de gas natural licuado (GNL) tras una serie de ataques iraníes contra sus dos principales centros de procesamiento. En un comunicado oficial, la firma confirmó que el cese de operaciones afecta tanto al GNL como a sus productos asociados en las ciudades industriales de Ras Laffan y Mesaieed. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas como consecuencia de las agresiones.
Live Blog Post
02-03-2026 09:59
Irán renueva sus bombardeos con drones sobre Israel
El despliegue militar impulsa mecanismos inéditos de aviso y autoprotección entre la población civil ante una emergencia sin precedentes.
Las fuerzas de defensa israelíes han lanzado un operativo sin precedentes para detener múltiples ataques con drones y misiles lanzados desde Irán. La Fuerza Aérea y la Marina actúan de forma coordinada, intensificando la vigilancia, tras interceptar decenas de vehículos aéreos no tripulados y difundir nuevas instrucciones de autoprotección a la población civil.
Live Blog Post
01-03-2026 18:23
Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar un mes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la operación militar en curso contra Irán podría extenderse por casi un mes.
En declaraciones al periódico británico Daily Mail, el mandatario señaló que la ofensiva fue planificada como un proceso de cuatro semanas. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán unas cuatro semanas más o menos”, afirmó.
“Por fuerte que sea, es un país grande, tomará cuatro semanas —o menos—”, agregó.
Las declaraciones se producen en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, que en los últimos días impactó en infraestructura militar clave iraní y en el alto mando del régimen.
Según Washington, los ataques han debilitado de manera significativa las capacidades defensivas de Teherán y alterado la estructura de conducción del país, tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
El anuncio de Trump refuerza la idea de que la Casa Blanca prevé una campaña sostenida, mientras la tensión en Medio Oriente continúa escalando y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una ampliación del conflicto.
Live Blog Post
01-03-2026 15:43
Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el Ejército norteamericano “destruyó y hundió” nueve embarcaciones de la Marina del régimen iraní durante el ataque masivo lanzado el sábado contra Irán.
“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, escribió el mandatario en su red social Truth Social. “Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval”.
Entre los buques alcanzados se encuentra la corbeta Jamaran, una de las principales embarcaciones de la flota iraní.
Dispuesto a dialogar, pese a la ofensiva
En paralelo a las operaciones militares, Trump aseguró que está dispuesto a hablar con los dirigentes iraníes. En una entrevista con The Atlantic afirmó: “Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”.
El presidente sostuvo que varios de sus interlocutores en negociaciones previas murieron en los bombardeos recientes y acusó al liderazgo iraní de haber “querido pasarse de listos”.
Las declaraciones se produjeron poco antes de que el Pentágono confirmara las primeras bajas estadounidenses de la campaña: tres militares muertos y cinco heridos graves.
Live Blog Post
01-03-2026 14:07
Trump aseguró que hablará con el régimen iraní
En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hablará con los líderes del régimen iraní y confirmó que aceptó mantener un diálogo con Teherán.
El mandatario realizó declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca antes de emprender un viaje a Corpus Christi, Texas. Allí adelantó que se comunicará con autoridades del gobierno de Irán, aunque no precisó cuándo se concretará el contacto ni quiénes serán sus interlocutores.
En una entrevista con The Atlantic, Trump afirmó: “Ellos (Irán) quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. La mayoría de esa gente murió. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando murieron, esperaron demasiado. Deberían haberlo hecho antes, hubiera sido práctico y fácil. Quisieron pasarse de listos”.
“48 líderes desaparecieron de un solo golpe”
El presidente estadounidense también sostuvo que hasta el momento 48 líderes iraníes murieron en la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.
“Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente”, declaró en una entrevista con Fox News.
Por su parte, Irán confirmó las muertes de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour; y de Alí Shamkhani, asesor cercano de Jamenei y responsable del Consejo Nacional de Defensa.
Live Blog Post
01-03-2026 10:36
Irán atacó ciudades de Israel y mató al menos a nueve personas
Tras los bombardeos a objetivos estratégicos en Teherán, Irán atacó distintas ciudades de Israel y mató al menos a siete personas. Lo confirmó el servicio de emergencia israelí. Ocho de las víctimas fatales vivían en Beit Shamesh y una en Tel Aviv. Varios misiles impactaron también en Tel Aviv y Haifa. Antes, la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu había llevado a cabo una ofensiva contra puntos clave en la capital iraní.
Live Blog Post
01-03-2026 09:10
El presidente de Irán aseguró que vengará la muerte de Alí Jamenei: "Es un derecho legítimo"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que va vengar la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en los ataques estadounidenses e israelíes de este sábado.
"La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico", declaró Pezeshkian en un comunicado difundido por la televisión estatal.
Live Blog Post
01-03-2026 09:10
Tras los ataques de Israel a objetivos estratégicos en la capital de Irán, se registraron bombardeos en Tel Aviv
Tras los ataques de Israel a objetivos estratégicos en la capital de Irán, se registraron bombardeos en Tel Aviv. El vocero del ejército israelí, Nadav Shoshani, confirmó el impacto de misiles iraníes en esa ciudad, como también en Haifa. Antes, la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu había llevado a cabo una ofensiva contra sitios clave "pertenecientes al régimen terrorista" en Teherán.
Live Blog Post
28-02-2026 19:08
Posteo del canciller Pablo Quirno
Embed
Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo…
Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel
El presidente Donald Trump confirmó que el ayatolá Ali Jamenei, en el poder desde 1989, fue hallado sin vida tras la ofensiva conjunta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murió por los ataques lanzados este sábado por Israel y EE.UU. contra territorio iraní.
“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto” “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”
escribió Trump en su red social Truth Social.
“El plan para destruir Israel ya no existe”, había declarado el premier israelí Benjamin Netanyahu sobre el operativo contra el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, llamó este sábado a la “moderación”, después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán y de la respuesta de Teherán.
“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”, indicó la agencia en un comunicado.
Además, el OIEA indicó que de momento “no hay pruebas” de que los ataques hayan tenido un “impacto radiológico” y agregó que continuará vigilando la situación.
Por su parte, la representación permanente de Irán ante ese organismo indicó que solicitó una “reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobernadores del OIEA”.
Live Blog Post
28-02-2026 16:48
Netanyahu dijo que Khamenei habría muerto en los ataques
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había indicios de que el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habría muerto en los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra el régimen persa.
“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, dijo Netanyahu en una declaración televisada.
Live Blog Post
28-02-2026 15:46
Venezuela condenó los ataques contra Irán
Embed
#Comunicado La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán,… pic.twitter.com/LlYrLEKXtM
#Comunicado La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán. Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad.
Live Blog Post
28-02-2026 15:45
Argentina elevó a “alto” el nivel de seguridad tras la escalada en medio oriente
El presidente de la Nación, Javier Milei, dispuso elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio argentino y activar el protocolo de refuerzo en fronteras, luego del ataque coordinado de Israel y Estados Unidos contra Irán. La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente.
La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país”, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, con el objetivo de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes. En el comunicado, el Gobierno reafirmó su “compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional” y aseguró que continuará adoptando las medidas necesarias ante el escenario internacional de alta tensión.
Irán pidió una reacción inmediata del consejo de seguridad
Irán solicitó este sábado una intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, envió una carta formal al organismo en la que pidió que actúe “de inmediato” frente a la escalada militar.
En la misiva, Araqchi advirtió que Washington y Tel Aviv deberán “asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales”, sostuvo que Irán actúa en “legítima defensa” y reclamó una condena internacional. El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos posee poder de veto, convocó a una reunión para este sábado a las 21:00 GMT para analizar la situación en Oriente Medio.
Live Blog Post
28-02-2026 15:40
Israel cierra las escuelas y suspende la actividad parlamentaria
Israel dispuso el cierre total de las escuelas y la suspensión de la actividad parlamentaria en medio de la escalada militar en la región, tras el ataque conjunto con Estados Unidos y los posteriores lanzamientos de misiles balísticos iraníes contra el norte del país. Las clases permanecerán interrumpidas en todo el territorio al menos hasta el lunes a las 20, según confirmaron las autoridades.
El ministro de Educación, Yoav Kisch, pidió a la población cumplir estrictamente las directivas oficiales y aseguró que el sistema educativo está preparado para escenarios de emergencia. En paralelo, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, anunció la suspensión de todas las actividades legislativas, incluidas comisiones y sesión plenaria, ante la situación de seguridad.
Live Blog Post
28-02-2026 15:39
Irán reportó 201 muertos y 747 heridos tras la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel
La Media Luna Roja de Irán confirmó que los ataques combinados de Estados Unidos e Israel en suelo iraní provocaron la muerte de 201 personas. Asimismo, informaron que hay 747 heridos. Las cifras constituyen un primer balance en medio de la intensificación de los enfrentamientos entre Teherán y las fuerzas israelíes y estadounidenses.
En Israel, los servicios de emergencia oficializaron que 94 personas resultaron lesionadas tras los ataques iraníes, entre ellas un adolescente con heridas leves por la onda expansiva.
Live Blog Post
28-02-2026 15:37
Cancillería difundió teléfonos de emergencia para los argentinos que están en Medio Oriente
La Cancillería argentina publicó los contactos de emergencia de sus representaciones diplomáticas y consulares en la región, e instó a los ciudadanos a mantener actualizados sus datos y conservar los números ante cualquier eventualidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que quienes se encuentren en la zona y necesiten asistencia pueden comunicarse al correo [email protected] o contactar directamente a las sedes en Tel Aviv, Teherán, Beirut, Ramala, Damasco, Riad, Abu Dhabi, Doha y Kuwait, donde se habilitaron líneas celulares específicas para emergencias.
Desde el Palacio San Martín recomendaron seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.
Live Blog Post
28-02-2026 15:33
La Casa Blanca monitorea la situación en Medio Oriente y no descarta nuevas ofensivas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisó durante la noche la situación en Medio Oriente desde su residencia en Mar-a-Lago, acompañado por miembros de su equipo de seguridad nacional. Según se informó oficialmente, el mandatario mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de la escalada militar en la región.
Previo al inicio de los ataques, el secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con los integrantes del denominado “Grupo de los Ocho”, el bloque de líderes del Congreso que recibe información sensible en materia de seguridad. De acuerdo con fuentes oficiales, logró contactar e informar a siete de los ocho miembros antes de que se concretaran las operaciones.
Desde la Casa Blanca señalaron que el presidente y su equipo continúan monitoreando de manera permanente la evolución de los acontecimientos y mantienen abiertas todas las opciones ante el desarrollo del conflicto. No se descarta la posibilidad de nuevas acciones en función de cómo evolucione la situación en las próximas horas.
Live Blog Post
28-02-2026 13:09
Paraguay condenó la agresión iraní y expresó solidaridad con países árabes
El gobierno de Paraguay expresó su condena a la agresión atribuida al régimen de Irán en el marco de la escalada militar en Medio Oriente. A través de un comunicado oficial, la administración paraguaya manifestó su preocupación por la situación y rechazó los ataques que impactaron en distintos países de la región.
Desde la Cancillería paraguaya señalaron que el país reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y la resolución pacífica de los conflictos.
Además, el gobierno expresó su solidaridad con los países árabes afectados por los bombardeos y advirtió sobre el riesgo de una mayor desestabilización regional si continúa la escalada.
La postura oficial se suma a las manifestaciones de otros gobiernos latinoamericanos que en las últimas horas se pronunciaron frente al conflicto y llamaron a la moderación para evitar un agravamiento de la crisis en Medio Oriente.
Embed
El Gobierno de la República del Paraguay condena la agresión iraní a los Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Qatar, al Reino de Bahrein, al Estado de Kuwait y al Reino Hachemita de Jordania; reafirma su solidaridad con los Gobiernos y Pueblos mencionados.
Irán atacó la exclusiva isla de Palm Jumeirah en Dubái
Una explosión sacudió la isla artificial The Palm en Dubái, donde testigos observaron una columna de humo y la llegada de ambulancias al lugar, según informó la agencia AFP. El incidente ocurrió mientras el régimen de Irán realizaba ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos regionales, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en suelo iraní.
Irán atacó un hotel de lujo en Dubái
Irán atacó un hotel de lujo en Dubái
Live Blog Post
28-02-2026 12:52
China pide un alto al fuego “inmediato” tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino llamó al “cese inmediato” de las acciones militares en referencia a la ofensiva militar lanzada este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Live Blog Post
28-02-2026 12:47
Arabia Saudita denunció un ataque de irán contra Riyad y advirtió que responderá
Arabia Saudita confirmó que la ciudad de Riad fue atacada por Irán en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudita calificó el hecho como una “agresión injustificada” y advirtió que el Reino se reserva el derecho a responder.
“Ante esta agresión injustificada, el Reino afirma que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio” “Ante esta agresión injustificada, el Reino afirma que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio”
Advertencia de represalias
El gobierno saudita no detalló oficialmente el tipo de ataque ni los daños ocasionados, pero dejó en claro que la acción será evaluada en el marco del derecho a la legítima defensa. La declaración se produce en un contexto de máxima tensión regional, tras los recientes enfrentamientos que involucran a Israel, Estados Unidos e Irán.
Arabia Saudita reforzó su postura al señalar que cualquier amenaza contra su soberanía tendrá respuesta proporcional, en línea con los principios de defensa territorial.
Dudas sobre el liderazgo iraní
En paralelo, declaraciones del canciller iraní generaron interrogantes sobre el paradero del ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán. Una frase ambigua durante una conferencia sembró dudas en medio del conflicto y aumentó la incertidumbre sobre la conducción política del país en este momento crítico.
La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras los principales actores regionales evalúan los próximos pasos frente a una crisis que sigue escalando.
Live Blog Post
28-02-2026 12:46
Ucrania respaldó los ataques de EEUU e Israel contra Irán
El presidente ucraniano Volodímir Zelensky dijo el sábado que los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen persa han creado una oportunidad para que el pueblo iraní derroque al “régimen terrorista” en Teherán, aliado de Rusia.
“Es justo dar al pueblo iraní la oportunidad de deshacerse del régimen terrorista, deshacerse de él y garantizar la seguridad de todas las naciones que han sufrido por el terror originado en Irán”, dijo Zelensky en un discurso en video difundido en redes sociales.
“Es importante que Estados Unidos esté decidido. Y siempre que Estados Unidos está decidido, los criminales globales se debilitan”, agregó.
Live Blog Post
28-02-2026 12:45
Turquía llamó a rebajar las tensiones en Medio Oriente
Ankara pidió este sábado a “todas las partes” que pongan fin a la espiral de violencia iniciada con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y que se amplió con la represalia de Teherán contra los estados del Golfo e Israel.
“Los acontecimientos que comenzaron con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y continuaron con Irán atacando a terceros países, son de una naturaleza que pone en riesgo el futuro de nuestra región y la estabilidad global”, dijo un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, exhortando a “todas las partes a cesar las hostilidades de inmediato”.
Live Blog Post
28-02-2026 12:38
Qué es la Guardia Revolucionaria Islámica
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conocida como IRGC (por sus siglas en inglés, Islamic Revolutionary Guard Corps), es una fuerza militar y política con gran poder dentro del Estado iraní. Fue creada poco después de la Revolución Islámica de 1979 con el mandato constitucional de proteger la revolución y asegurar la supervivencia del régimen teocrático encabezado por el Líder Supremo.
A diferencia del ejército convencional, que se ocupa de la defensa territorial, la IRGC responde directamente al Líder Supremo de Irán y tiene autonomía operativa respecto de otras fuerzas armadas estatales.
Live Blog Post
28-02-2026 12:01
El Gobierno Nacional elevó el nivel de seguridad en todo el país
Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una serie de ataques preventivos que tuvieron como epicentro la ciudad de Teherán y desencadenaron una respuesta inmediata con misiles y drones por parte de la República Islámica de Irán. En este contexto, el gobierno argentino elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el país, según informaron desde Casa Rosada, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles, como la infraestructura crítica y la comunidad judía
Live Blog Post
28-02-2026 11:22
Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo
Riad repudió los “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por el régimen persa contra países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania
Según reportó la agencia oficial Petra, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados reiteró en un comunicado que el país adoptará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos, así como su soberanía y estabilidad.
La cartera enfatizó la plena solidaridad del Reino con los países hermanos para contrarrestar cualquier agresión que amenace su autonomía y seguridad, y aseguró que Amán continuará trabajando con aliados y socios para poner fin a las tensiones regionales.
Asimismo, hizo un llamado a la moderación y a privilegiar soluciones diplomáticas y el diálogo como vía para superar las crisis y preservar la estabilidad en la región.
Por su parte, Arabia Saudita condenó lo que calificó de agresión iraní y de flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania.
Live Blog Post
28-02-2026 11:17
Aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente
Tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre de espacios aéreos, aerolíneas internacionales suspenden vuelos en la región y más allá por seguridad. La escalada militar en Oriente Medio producto de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó este sábado una suspensión masiva de vuelos internacionales en la región. Varios países cerraron su espacio aéreo en respuesta a los enfrentamientos y las tensiones crecientes, lo que obligó a compañías aéreas a cancelar o desviar rutas programadas.
La medida se adoptó luego de que el conflicto se intensificara con ofensivas en territorio iraní y represalias de Teherán, lo que llevó a múltiples países a bloquear su espacio aéreo por seguridad de las operaciones civiles.
Cierre de espacios aéreos y cancelaciones
Tras los ataques, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y otros países cerraron temporalmente sus cielos, lo que generó interrupciones y cancelaciones en rutas que cruzan la región. Esta medida de bloqueo de espacios aéreos paralizó vuelos de tráfico internacional habitual y complicó las conexiones entre Europa, Asia y Medio Oriente.
Como consecuencia directa, aerolíneas como British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Virgin Atlantic, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air India e IndiGo anunciaron la suspensión o cancelación de múltiples vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha, Amán y otros puntos estratégicos. Además, algunas compañías optaron por desviar sus rutas para evitar el espacio aéreo afectado.
Impacto para pasajeros y aeropuertos
La interrupción afecta especialmente a aeropuertos clave como los de Dubái, Tel Aviv y Doha, que son hubs internacionales de conexión. Varias operaciones fueron suspendidas indefinidamente, y los pasajeros fueron instados a verificar el estado de sus vuelos y reprogramar sus itinerarios a través de las páginas oficiales de las aerolíneas.
En algunos casos, vuelos que ya habían despegado fueron redirigidos o regresaron a sus puntos de origen. Las compañías también han tomado medidas adicionales, como evitar el sobrevuelo de zonas de alto riesgo y planificar rutas alternativas más largas por razones de seguridad.
Live Blog Post
28-02-2026 11:09
Reacciones globales y diplomacia
El Gobierno de España rechaza “la acción militar unilateral de EEUU e Israel” y “las acciones del régimen iraní”
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de ‘X’, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresa que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y exige “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”
“No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio” “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”
Embed
Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y…
Francia, España y otros países europeos hicieron públicos sus llamados a la desescalada inmediata y al diálogo como vía para evitar una nueva guerra prolongada en Oriente Medio. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la acción como una escalada peligrosa y reclamó el respeto al derecho internacional, al tiempo que pidió la apertura de canales diplomáticos para contener la crisis.
Organizaciones internacionales y gobiernos aliados también expresaron preocupación por el impacto humanitario de la confrontación, dada la histórica complejidad del conflicto entre Israel e Irán, que involucra disputas sobre programas nucleares, misiles balísticos y apoyo a grupos armados en la región.
Live Blog Post
28-02-2026 11:09
Explosiones y respuesta en Irán
Medios internacionales reportaron explosiones en múltiples ciudades iraníes, entre ellas Teherán, mientras columnas de humo eran visibles en el cielo. Irán cerró su espacio aéreo y lanzó advertencias a sus pilotos mientras el conflicto se desarrollaba. La ofensiva coincidió con un clima previo de negociaciones entre Washington y Teherán para frenar la disputa nuclear y los programas de misiles, pero las conversaciones no lograron impedir la escalada.
Aunque los gobiernos de Israel y Estados Unidos describieron la operación como una acción preventiva para neutralizar amenazas, la comunidad internacional reaccionó con fuertes llamados a la moderación y el respeto del derecho internacional. La Unión Europea, por ejemplo, exigió a ambos países proteger a civiles y buscar soluciones diplomáticas ante el recrudecimiento de la violencia en la región.
Live Blog Post
28-02-2026 11:08
Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán
Tras el inicio de los ataques, el gobierno israelí declaró el estado de emergencia en todo su territorio y ordenó el cierre del espacio aéreo civil. Sirenas de Alerta Roja se activaron en varias ciudades para advertir a la población sobre la posibilidad de represalias desde Irán. Autoridades de defensa pidieron a los ciudadanos que permanezcan en refugios y sigan las instrucciones de las agencias de protección civil.
EE.UU. e Israel atacaron Irán
EE.UU. e Israel atacaron Irán
Live Blog Post
28-02-2026 11:13
Donald Trump habló de una posible "toma amistosa" de Cuba en medio de negociaciones
El presidente de Estados Unidos confirmó contactos con el gobierno cubano y afirmó que podrían avanzar en un proceso “amistoso y controlado”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración mantiene negociaciones con las autoridades de Cuba y sorprendió al sugerir que las conversaciones podrían derivar en “una toma amistosa y controlada” de la isla.