Encontraron una estatua en el Titanic nunca vista

“La proa del Titanic es simplemente icónica. Tienes sus momentos en la cultura pop, y eso es en lo que pensás cuando hablamos del naufragio. Y ya no se ve así [el arco]”, dijo a la BBC Tomasina Ray, directora de colecciones de RMS Titanic Inc, la empresa que llevó a cabo la expedición. “Es sólo otro recordatorio del deterioro que ocurre todos los días. La gente pregunta todo el tiempo: ‘¿Cuánto tiempo permanecerá allí el Titanic?’. Simplemente no lo sabemos, pero lo estamos viendo en tiempo real”.

Diana de Versalles, hundida en el fondo del Océano Atlántico.

En la reciente exploración, los robots submarinos hallaron una estatua de bronce que se encontraba sobre la chimenea del salón de primera clase del Titanic. Basada en la escultura original del Louvre, la Diana de Versalles fue recuperada después de permanecer oculta entre kilómetros de escombros en el fondo marino. Esta pieza había sido observada brevemente por última vez en 1986, según RMS Titanic Inc.

El interés por examinar los restos del transatlántico hundido el 14 de abril de 1912 llevó a OceanGate Expeditions a construir el Titán, un submarino que sufrió una implosión hace más de un año mientras intentaba llegar al sitio del naufragio.

Cómo se hundió el Titanic

El Titanic se hundió tras colisionar con un iceberg, dividiéndose inicialmente en dos partes y luego rompiéndose en fragmentos más pequeños. El oceanógrafo Robert Ballard localizó los restos del naufragio en 1985. Los restos del barco están esparcidos en una región de 13 mil kilómetros cuadrados al final del Cañón Cameron, a aproximadamente 700 kilómetros de la provincia canadiense de Terranova.

Diana de Versalles en el salón comedor de primera clase del Titanic.

Para alcanzar los restos del Titanic, es preciso emprender un trayecto de más de dos horas. Así lo planeaban los cinco ocupantes del Titán: Stockton Rush, presidente de OceanGate Expeditions; Hamish Harding, un millonario británico; Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, de Pakistán; y Paul-Henry Nargeolet, un experto submarino francés.

Los restos del Titanic están ubicados en una región que Ballard describe como un “terreno cubierto de escombros y sedimentos,” según su estudio titulado La geología del sitio del Titanic y sus alrededores, publicado tres años tras el hallazgo de los restos.

El agua resultante de esta confluencia genera la formación de dunas y olas de barro en el lecho marino. De acuerdo con el informe Superficial Geology Of The Area Near Titanic Wreck, emitido por el gobierno canadiense, se prevé que los sedimentos arrastrados por las corrientes marinas cubran los restos del Titanic en un lapso de hasta 50 años.

Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica revela que los microorganismos en la parte trasera del barco han acelerado su deterioro en 40 años en comparación con la parte delantera.

