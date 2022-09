Imágenes en 8k: mirá los restos del Titanic como nunca antes

En las últimas horas, la empresa OceanGate Expeditions dio a conocer un video de los restos del Titanic grabados en altísima resolución, la más clara y nítida hasta el momento. El material, de un minuto de duración, está grabado en 8K , lo que permite observar detalles que en el pasado no podían ser detectados.

“Llevo estudiando el naufragio por décadas e hice varias expediciones pero no me acuerdo de haber visto imágenes que muestren este nivel de detalle. Es emocionante que después de tantos años hayamos descubierto un detalle que capaz antes no era tan fácil de ver con las generaciones anteriores de cámaras", destacaron.

La empresa trasladó en un sumergible a un grupo de arqueólogos y algunos clientes que abonaron más de 215 mil libras esterlinas para acompañar a los investigadores a ver el Titanic en persona. También se indicó que este nuevo material le brindará la posibilidad a los especialistas analizar con mayor precisión el estado de deterioro del barco.

No obstante, algunos arqueólogos estiman que tantas visitas y expediciones al naufragio submarino han afectado su estructura y pueden apresurar su deterioro. Siguiendo lo planteado por los expertos, el casco del barco debería colapsar dentro de los próximos 40 años.

El RMS Titanic fue diseñado por la empresa Harland and Wolff, y como es sabido, no pudo llegar a hacer ni un solo viaje. Salió de Southampton el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York, ciudad a la que debía llegar el 17. Pero cinco días después de zarpar, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y comenzó a hundirse.

2224 personas iban arriba del barco que se terminó de hundir a las 2:20 de la madrugada, dejando a la mayoría de sus pasajeros a la deriva en las heladas aguas del Océano Atlántico. La famosísima película homónima del barco, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet y estrenada en 1997, agregó una historia ficticia de romance a los hechos reales sucedidos a bordo del navío.