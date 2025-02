Es viral: le explotó una empanada en la cara y sufrió quemaduras leves

Más tarde, se le sugirió que consultara a un médico para comprobar posibles lesiones. Afortunadamente, al día siguiente, el cliente volvió al bar con algunas leves marcas cerca de los ojos, pero aseguró que se encontraba en buen estado de salud.

Un incidente inusual ocurrido en un bar de Curitiba, Brasil, ha captado la atención de las redes sociales.

El dueño del local, identificado como Ponto do Filé, manifestó su tranquilidad al enterarse de que el incidente no causó daños severos. En una entrevista con CNN Brasil, Amaral mencionó que el afectado era un cliente frecuente del bar y que, a pesar del shock inicial, el suceso no alteró su vínculo con el establecimiento.

Este insólito suceso dio pie a diversas teorías sobre lo que pudo haber causado la explosión. La experta en biociencias y biotecnología, Laura Marise, comentó al periódico Globo que el incidente podría ser resultado de un fallo en la preparación del alimento. Marise sugirió que, durante la cocción, podría haberse generado una burbuja de aire dentro de la empanada.

La acumulación de aire en su interior puede expandirse de forma veloz cuando se calienta, lo que genera una presión interna que, al ser liberada al morder, provoca una detonación.

Un cliente protagonizó un insólito hecho que sorprendió a empleados y asistentes.

La especialista resaltó que la masa de la coxinha, que se prepara con harina de trigo, es especialmente fuerte por su elevado nivel de gluten, lo que podría haber favorecido la acumulación de presión hasta el momento de la explosión. En tanto, el chef de Curitiba, Rui Morschel, recomendó que una forma de prevenir sucesos semejantes sería abrir el producto con las manos antes de comerlo, para que el vapor se libere de forma controlada.

Luego del suceso, el dueño del bar declaró que evaluará los métodos de preparación de los platos con el fin de asegurar la protección de los comensales. De acuerdo con lo que reportó TVN, Amaral mencionó que este incidente se considerará como una ocasión para elevar la calidad de los protocolos del local. “Queremos que nuestros clientes disfruten de su comida sin preocupaciones”, declaró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Voces_criticas/status/1885469817714421896&partner=&hide_thread=false Un hombre vivió una insólita y terrible experiencia al explotarle en la cara una empanada de pollo que acababa de morder y que había comprado en un bar de la ciudad brasileña de Curitiba.#VocesCriticas #empanadas #brasil #viral #curitiba #redessociales #bomba #parati #fyp pic.twitter.com/1lIZrEM2aN — Voces Críticas (@Voces_criticas) January 31, 2025

No obstante, en lugar de limitarse a tomar medidas preventivas, Amaral optó por transformar el impacto del suceso en una táctica publicitaria. El dueño presentó un nuevo lema para su local: "Explosión de sabor". Además, difundió videos en sus redes sociales promocionando su bar con mensajes como: "¡Ven a Ponto do Filé y descubre la coxinha con el sabor más explosivo de Curitiba". Amaral reconoció que, a pesar de que el incidente pudo haber tenido efectos negativos, la falta de daños serios permitió convertirlo en una anécdota divertida y aprovechar la ocasión para atraer más público.