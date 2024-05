Es viral: un argentino comentó las costumbres que le dan miedo de Noruega

El usuario generó asombro y variadas reacciones entre sus seguidores. Ramiro inicia su recuento detallando su preocupación por los noruegos de gran altura que se encuentran en estado de embriaguez. “Yo cuando salgo a bailar, estoy al lado de ellos y claro, se emborrachan, son torpes y además miden dos metros. Yo mido 1,60. Me aplastan . Me pueden aplastar y me puedo morir” , explicó con humor.

Otro tema que le inquieta es la eventualidad de sufrir una caída en la vía pública y ser objeto de miradas por parte de los transeúntes. “Ahora está nevando en Noruega y el piso está muy resbaloso. Caminando soy como Bambi, en cualquier momento me caigo. Pero ese no es el problema. El problema es que ellos son muy chismosos, así que si te caes o haces cualquier cosa, ellos te van a mirar. Imaginate el meme de Miley Cyrus mirándote con los ojos bien abiertos. Es incomodísimo”, reveló.

Ramiro también hizo referencia a lo que denomina "El síndrome noruego", que conlleva lo que él describe como "la triple no": abstenerse de bailar, evitar entablar nuevas amistades y carecer de habilidades emocionales. “Ellos básicamente son así. No bailan mucho y si bailan, te aplastan. No hacen muchos amigos, les cuesta relacionarse, son como muy fríos en ese sentido. Y tampoco saben hablar mucho de sus sentimientos. Entonces yo, desde que estoy acá, me siento un poco más básico en ese sentido. Tengo miedo de convertirme en uno de ellos”, confesó.

Finalmente, manifestó su miedo a “fundirse por poder consumir”. “Ahora tengo un poder económico que nunca tuve en Argentina por mi cuenta. Entonces claramente estoy gastando de más y tengo miedo de fundirme”, concluyó con humor.

El video acumuló 340 mil visualizaciones y recibió más de 40 mil me gusta. “¿Dos metros dijiste? Yendo”, “Nací con síndrome de Noruega, ya estoy lista para mudarme entonces”, “Los noruegos son fríos como su clima”, “Me pasó una vez en Tromsø Jajaaja, no me caí como tal pero yo iba como toda latina empoderada y me estaba mirando la gente de la calle”, “¿En Noruega se trabaja poco y hay hombres de dos metros? Yendo”, “Jajaja yo desde que vivo sola tengo miedo de volverme así de fría también, en Argentina nomás”, fueron algunos comentarios de los usuarios de la plataforma.