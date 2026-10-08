Estados Unidos amplió la acusación contra Maduro y su esposa por torturas.

La acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se amplió este jueves en Estados Unidos con nuevos cargos vinculados a torturas. La pareja permanece detenida en Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial.

El 3 de enero, Maduro y Flores fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados a una cárcel de Brooklyn. Allí, la pareja fue acusada de narcotráfico y tráfico de armas .

Un documento judicial hecho público este jueves señala que la acusación contra Maduro y Flores fue ampliada con un cargo de conspiración para cometer tortura . El expediente sostiene que ambos “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El escrito sostiene que el supuesto objetivo de la conspiración era reprimir y castigar a la oposición política y silenciar la disidencia , así como mantener el poder y la autoridad de sus integrantes. Para ello, se habría buscado “intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros” .

Según los fiscales, el expediente incluye aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, que fueron sometidas a descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y golpes mientras permanecían detenidas en Venezuela.

La acusación menciona de manera indirecta el caso de un oficial que fue detenido en 2013 y a quien Nicolás Maduro consideraba sospechoso de estar detrás de un intento de golpe de Estado.

De acuerdo con los fiscales, el presidente habría dispuesto la detención del oficial y su traslado a los servicios de inteligencia militar. Allí, según la acusación, fue golpeado y sufrió repetidas descargas eléctricas durante su permanencia bajo custodia.

Este jueves, Cilia Flores, próxima a cumplir 70 años, pidió ante un juez cumplir el proceso bajo arresto domiciliario, debido a supuestos problemas cardíacos.

El magistrado, no obstante, denegó la solicitud al considerar que representa un alto riesgo de fuga.

Luego de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, quedó al frente de Venezuela de manera interina. Su gobierno se desarrolla bajo la presión de Washington, que afirma mantener el control del país.

Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro

Maduro y Cilia Flores deberán afrontar el juicio a partir del 1 de junio de 2027, según lo establecido por la Justicia estadounidense. Ambos se declararon inocentes.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, el exmandatario venezolano se presentó como un “prisionero de guerra” de Estados Unidos.

Desde su primera comparecencia, Maduro puso en duda la validez de la acusación formal y sostuvo que, entre otras razones, está amparado por su inmunidad como jefe de Estado extranjero. La fiscalía desestimó ese argumento.

Según el escrito, en distintas oportunidades se recurrió a la tortura luego de las protestas antigubernamentales de 2014, como una forma de intimidar a quienes se oponían al gobierno.

El escrito también detalla casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Según la acusación, uno de ellos fue arrestado en 2022 y habría sufrido golpizas y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días consecutivos.

Durante una conferencia de prensa, Jamie McDonald, fiscal federal de Nueva York, aseguró: “No nos detendremos ante nada para lograr justicia para las víctimas de delitos violentos, en particular para las víctimas estadounidenses que han sufrido tratos crueles en el extranjero”.