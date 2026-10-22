Evo Morales denunció que encapuchados armados allanaron su casa y acusó al Gobierno de persecución

El expresidente de Bolivia, Evo Morales , denunció que un grupo de personas encapuchadas y armadas ingresó a la vivienda en la que residía en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz. Según su relato, durante el procedimiento se llevaron una pistola antigua que había recibido como regalo en 2013.

El exmandatario cuestionó la intervención, aseguró que se produjo cuando no se encontraba en el inmueble y acusó a las autoridades de llevar adelante una persecución política en su contra . La denuncia se conoce mientras enfrenta investigaciones judiciales y en medio de la difusión de audios que describirían un presunto operativo para capturarlo.

Según explicó Morales, el procedimiento se realizó el miércoles 21 de octubre, alrededor de las 16, en una propiedad ubicada sobre la calle 31 de Achumani. El expresidente afirmó que participaron efectivos policiales y presuntamente representantes de la Fiscalía, aunque cuestionó que las personas que ingresaron estuvieran encapuchadas y portaran armas.

"Ha intervenido la Policía a las cuatro o cuatro y media más o menos, cuando nadie estaba ahí. Hay algunos compañeros que viven ahí y cuidan la casa. Encapuchados, armados; ese es el terrorismo de Estado", manifestó.

El expresidente boliviano Evo Morales

Además, denunció la desaparición de una pistola antigua que, según indicó, recibió de un coronel con motivo de su cumpleaños en 2013. También sostuvo que el arma no quedó registrada en el informe del procedimiento y exigió explicaciones a las autoridades. Por el momento, la denuncia del exmandatario no permite establecer de manera independiente si existieron irregularidades durante la intervención.

Polémica por audios sobre un supuesto plan para capturar a Evo Morales

El episodio se produce en medio de una controversia política en Bolivia por la difusión de una serie de grabaciones atribuidas al exconsultor político Fernando Cerimedo, en las que se mencionaría la organización de un operativo para capturar al expresidente.

Según los audios difundidos, una voz atribuida a Cerimedo conversa con otra identificada como la del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sobre la adquisición de helicópteros, drones y equipamiento táctico para ingresar a la región del Chapare, donde permanece Morales.

La presunta operación tendría un costo estimado de entre 7 y 8 millones de bolivianos, una suma equivalente a cientos de miles de dólares. En las grabaciones también se mencionan contactos con fuerzas extranjeras y un supuesto intento anterior de aproximarse al segundo anillo de seguridad del expresidente.

Sin embargo, la existencia de ese plan y la participación de los funcionarios mencionados no están acreditadas judicialmente. Zamora rechazó las acusaciones y sostuvo que el audio fue modificado y que su contenido no refleja hechos reales. Por su parte, Cerimedo también cuestionó la autenticidad de las grabaciones.

Legisladores bolivianos exigen investigar las grabaciones

Tras la difusión de los audios, legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellas Libre, el Partido Demócrata Cristiano y Unidad, solicitaron una investigación urgente e imparcial. La controversia tomó mayor repercusión después de las publicaciones del periodista digital Julián Macías Tovar en la red social X, donde difundió denuncias sobre el presunto operativo.

Evo Morales (Archivo)

El caso también fue analizado por Bolivia Verifica, que utilizó herramientas de detección de audio generado por inteligencia artificial. Los resultados indicaron una alta probabilidad de que las voces fueran humanas, pero ese análisis no certifica la identidad de los participantes ni descarta posibles ediciones o manipulaciones de las grabaciones. Por este motivo, los legisladores reclamaron que se esclarezcan los hechos y se determinen eventuales responsabilidades.

Evo Morales permanece en el Chapare mientras enfrenta causas judiciales

Actualmente, Morales permanece en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sectores de sus simpatizantes. El expresidente enfrenta investigaciones judiciales relacionadas con acusaciones de trata de personas y con bloqueos de rutas registrados durante este año. Morales rechaza las acusaciones y sostiene que los procesos forman parte de una persecución política.

La denuncia por el allanamiento de su vivienda y las grabaciones atribuidas a Cerimedo profundizaron la controversia sobre la situación del exmandatario. Mientras tanto, la atención se concentra en las investigaciones sobre el procedimiento policial y en el esclarecimiento de los audios, que mencionan un supuesto operativo de captura cuya existencia todavía no fue confirmada por la Justicia.