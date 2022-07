Francisco dijo que retirarse es una posiblidad

El papa Francisco declaró que "la puerta está abierta" a su posible renuncia al pontificado. Sin embargo, comentó que aún no piensa en esa posibilidad pero agregó que, de todos modos, no sería "una catástrofe". Los dichos se dieron durante una rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma luego de su visita de seis días a Canadá y están motivados, sobre todo, en sus problemas de rodilla.

"A mi edad y con esta limitación tengo que ahorrar fuerzas un poco para poder servir a la Iglesia" o "al contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado", comentó durante una rueda de prensa que duró más de 45 minutos.

Se trata de la primera vez que el Papa admite la opción de una renuncia en algún futuro, luego de haber tenido que desmentir innumerables rumores al respecto.

"La puerta esta abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello", dijo el Sumo Pontífice argentino y agregó que "no sería algo extraño o una catástrofe". "Se puede cambiar de Papa, no hay ningún problema", comentó.

francisco canada Francisco fue recibido por líderes de pueblos indígenas en su viaje a Canadá. /Foto: Vatican News

"Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas al rincón", dijo el Papa pero suavizó al indicar "que aún no ha sentido esa llamada".

Francisco habló de un "genocidio" en Canadá

El Papa llegó a Canadá el lunes pasado para pedir disculpas por el mal causado a los pueblos indígenas locales a causa de los abusos que durante décadas cometieron las instituciones católicas.

"Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, cambiar la mentalidad, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio", resaltó en la conferencia de prensa.