Hoy es el día más triste del año: por qué se celebra el Blue Monday

Este lunes es señalado a nivel mundial como el día más triste del año, una fecha conocida como Blue Monday . El concepto se instaló en la agenda pública por una serie de variables que suelen confluir en este momento del calendario y que influyen en el estado de ánimo de muchas personas.

Tragedia ferroviaria. Choque de trenes en España con varios muertos y heridos

Mundo. Choque ferroviario fatal en España: confirman al menos 39 muertos y decenas de heridos

Aunque no se trata de una efeméride oficial ni de una jornada científica, el término ganó presencia en medios, redes sociales y campañas de concientización vinculadas al bienestar emocional.

El Blue Monday surge como una fórmula teórica que intenta explicar por qué este lunes resulta especialmente complejo desde lo emocional . Entre los factores que se mencionan se encuentran el regreso pleno a la rutina, el impacto económico posterior a las fiestas, la falta de objetivos a corto plazo y las condiciones climáticas propias del verano en el hemisferio sur o del invierno en el hemisferio norte.

La idea se difundió con fuerza en el ámbito digital y se consolidó como un concepto cultural que, con el paso del tiempo, se instaló en el debate público, más allá de las discusiones sobre su validez científica.

Blue Monday Blue Monday, el día más triste del año.

Por qué este día suele asociarse al malestar emocional

Especialistas en salud mental coinciden en que el inicio del año puede generar sensaciones de cansancio, frustración o desánimo. A esta altura del calendario, muchas personas retoman obligaciones laborales y escolares, mientras enfrentan ajustes económicos y expectativas que no siempre se cumplen.

En ese contexto, este lunes funciona como un símbolo que resume estados de ánimo frecuentes, sin que eso implique que todas las personas atraviesen una jornada negativa.

Con el paso de los años, el Blue Monday se transformó en una oportunidad para visibilizar temas vinculados a la salud emocional. Organismos, empresas y espacios de comunicación suelen utilizar esta fecha para difundir mensajes de acompañamiento, información útil y recursos de contención.

También se refuerza la importancia de reconocer las emociones y de prestar atención a señales de malestar que, en algunos casos, pueden extenderse más allá de un solo día.