lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 07:00
Redes.

Hoy es el día más triste del año: por qué se celebra el Blue Monday

Este lunes es identificado como el día más triste del año por una combinación de factores emocionales, sociales y económicos que impactan en el ánimo colectivo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Blue Monday, el día más triste del año.

Blue Monday, el día más triste del año.

Lee además
El accidente ocurrió cuando un tren que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló. video
Mundo.

Choque ferroviario fatal en España: confirman al menos 39 muertos y decenas de heridos
Descarrilamiento de trenes en España deja como saldo muertos y heridos
Tragedia ferroviaria.

Choque de trenes en España con varios muertos y heridos

Aunque no se trata de una efeméride oficial ni de una jornada científica, el término ganó presencia en medios, redes sociales y campañas de concientización vinculadas al bienestar emocional.

La idea se difundió con fuerza en el ámbito digital y se consolidó como un concepto cultural que, con el paso del tiempo, se instaló en el debate público, más allá de las discusiones sobre su validez científica.

Blue Monday
Blue Monday, el día más triste del año.

Blue Monday, el día más triste del año.

Por qué este día suele asociarse al malestar emocional

Especialistas en salud mental coinciden en que el inicio del año puede generar sensaciones de cansancio, frustración o desánimo. A esta altura del calendario, muchas personas retoman obligaciones laborales y escolares, mientras enfrentan ajustes económicos y expectativas que no siempre se cumplen.

En ese contexto, este lunes funciona como un símbolo que resume estados de ánimo frecuentes, sin que eso implique que todas las personas atraviesen una jornada negativa.

Con el paso de los años, el Blue Monday se transformó en una oportunidad para visibilizar temas vinculados a la salud emocional. Organismos, empresas y espacios de comunicación suelen utilizar esta fecha para difundir mensajes de acompañamiento, información útil y recursos de contención.

También se refuerza la importancia de reconocer las emociones y de prestar atención a señales de malestar que, en algunos casos, pueden extenderse más allá de un solo día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque ferroviario fatal en España: confirman al menos 39 muertos y decenas de heridos

Choque de trenes en España con varios muertos y heridos

Habló Agostina Páez, la abogada detenida por racismo en Brasil

Irán rechazó la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds y advirtió sobre una respuesta

Chile en llamas: 16 muertos y miles de evacuados en el sur

Lo que se lee ahora
El accidente ocurrió cuando un tren que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló. video
Mundo.

Choque ferroviario fatal en España: confirman al menos 39 muertos y decenas de heridos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel