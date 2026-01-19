Hoy es el día más triste del año: por qué se celebra el Blue Monday

La idea se difundió con fuerza en el ámbito digital y se consolidó como un concepto cultural que, con el paso del tiempo, se instaló en el debate público, más allá de las discusiones sobre su validez científica.
Por qué este día suele asociarse al malestar emocional
Especialistas en salud mental coinciden en que el inicio del año puede generar sensaciones de cansancio, frustración o desánimo. A esta altura del calendario, muchas personas retoman obligaciones laborales y escolares, mientras enfrentan ajustes económicos y expectativas que no siempre se cumplen.
En ese contexto, este lunes funciona como un símbolo que resume estados de ánimo frecuentes, sin que eso implique que todas las personas atraviesen una jornada negativa.
Con el paso de los años, el Blue Monday se transformó en una oportunidad para visibilizar temas vinculados a la salud emocional. Organismos, empresas y espacios de comunicación suelen utilizar esta fecha para difundir mensajes de acompañamiento, información útil y recursos de contención.
También se refuerza la importancia de reconocer las emociones y de prestar atención a señales de malestar que, en algunos casos, pueden extenderse más allá de un solo día.