La Justicia falló a favor Donald Trump en el tema de los aranceles: ¿Qué pasó?

Aunque el tribunal no se pronunció directamente sobre la medida, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington pidió a las partes demandantes que respondan antes del 5 de junio , y a la administración federal que lo haga antes del 9 del mismo mes . Mientras tanto, la suspensión temporal de los aranceles permanecerá vigente.

El inesperado fallo emitido el miércoles por la noche declaró ilegales los gravámenes aplicados a productos importados por orden del presidente Donald Trump , al sostener que la ley de emergencia utilizada por la administración no le confiere al gobierno la potestad unilateral para implementar esa medida.

Un tribunal de apelaciones dio marcha atrás y permitió el regreso de los aranceles temporalmente.

"Las órdenes arancelarias impugnadas serán anuladas y se prohibirá permanentemente su aplicación. No se trata aquí de una medida cautelar estrictamente adaptada a las circunstancias; si las órdenes arancelarias impugnadas son ilegales para los demandantes, lo son para todos", indica la sentencia.

Establecer aranceles corresponde al Congreso, según el tribunal federal

El tribunal federal enfatizó que la autoridad para establecer aranceles corresponde al Congreso y no al Presidente. Además, indicó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) autoriza al mandatario a controlar importaciones y exportaciones frente a ciertas crisis no bélicas, pero recalcó que el motivo que justifique la acción debe ser una "amenaza inusual y extraordinaria".

Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, cuestionó la decisión y afirmó que “no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”. En un comunicado citado por Bloomberg, agregó que “el trato no recíproco de otros países hacia Estados Unidos ha alimentado los déficits comerciales históricos y persistentes de nuestro país”.

El gobierno indicó que sigue “comprometido a utilizar todas las palancas del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”. El fallo supuso un rechazo categórico a los fundamentos legales de algunas de las acciones más emblemáticas y controvertidas de Trump en su segundo mandato. El gobierno presentó rápidamente un aviso de apelación.