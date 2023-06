“El hábitat será lo más realista posible, lo que puede incluir factores estresantes ambientales”, había anunciado la NASA en un comunicado.

“Las principales actividades de la tripulación durante el análogo pueden consistir en caminatas espaciales simuladas que incluyen realidad virtual, comunicaciones, crecimiento de cultivos, preparación y consumo de comidas, ejercicio, actividades de higiene, trabajo de mantenimiento, tiempo personal, trabajo científico y sueño ”, agregó.

De acuerdo con la NASA, la tripulación comerá alimentos liofilizados, termoestabilizados y no perecederos, pero como no simulan la gravedad marciana (38 % de la gravedad de la superficie de la Tierra), no tendrán que usar un inodoro especial.

El control de la misión les indicará que realicen investigaciones científicas, realicen trabajos de mantenimiento en el hábitat y mantengan sus cultivos de alimentos frescos.

Pero la propia agencia sabe que no será un camino difícil e, incluso, saben que aparecerán problemas inesperados para los tripulantes, pero no para la agencia.

"Si te dijera qué son, no sería una sorpresa", refirió la Dra. Suzanne Bell, líder del Laboratorio de Rendimiento y Salud del Comportamiento en el Centro Espacial Johnson.

CHAPEA Mission 1 Crew Ingress

"Gran parte de nuestro enfoque es simplemente con las restricciones de recursos. Entonces, si las personas no pueden elegir lo que hay en su menú, ¿Cómo afecta eso a su salud? Ese es el tipo de cosas en las que nos enfocamos para esta serie de misiones. Esa será una gran línea de base para que luego continuemos explorando todas estas diferentes posibilidades nuestras".

Los voluntarios "verán la Tierra" nuevamente el próximo 25 de mayo de 2024.