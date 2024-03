Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina se mantienen, por ahora

WhatsApp Image 2024-03-31 at 15.57.55.jpeg Canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo.

“Es preciso dejar claro que no estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Queremos que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei”, afirmó el ministro de Exteriores en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tiempo, de Bogotá.-