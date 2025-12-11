María Corina Machado en Oslo: "Necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos"

Habló María Corina Machado en Oslo: "Venezuela ya ha sido invadida"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, brindó este jueves una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, donde habló sobre la situación política y social de Venezuela. Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz —reconocimiento aceptado en su nombre por su hija debido a su llegada tardía al país nórdico— aseguró que Venezuela “pronto será un país brillante, democrático y libre”.

Acompañada por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, la dirigente destacó su emoción por reencontrarse con sus hijos y agradeció a quienes la ayudaron en su travesía para llegar a Oslo. También reflexionó sobre la importancia de la libertad y la democracia, afirmando que “no puedes tener democracia sin libertad y la libertad es una decisión individual”.

machado maria corina Acusaciones de presencia extranjera y grupos terroristas Durante la conferencia, Machado fue consultada sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sin responder de manera directa, afirmó que “Venezuela ya ha sido invadida”, al asegurar que en el país operan agentes rusos, iraníes y organizaciones como Hezbollah y Hamas. Según señaló, estos grupos actuarían en alianza con el régimen de Nicolás Maduro, junto con guerrillas colombianas y cárteles del narcotráfico.

Para la opositora, esta combinación de actores ilegales “ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”. En ese contexto, pidió a la comunidad internacional frenar la violencia, la represión y los mecanismos de financiamiento que, según denunció, sostienen al actual gobierno venezolano.

Maria Corina Machado (2) La promesa de regresar a Venezuela Machado, de 58 años, aseguró que volverá a Venezuela para estar “con su pueblo”, independientemente de si Maduro continúa en el poder. Evitó dar detalles sobre cómo concretaría su regreso, pero indicó que cuenta con mecanismos para protegerse. “Y ellos no sabrán dónde estoy. Tenemos maneras de hacerlo, de cuidarnos”, afirmó. La líder opositora cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y a la lucha por los derechos fundamentales. “Cuando luchas por la libertad, luchas por la humanidad. Y cuando ganemos, será un ejemplo extraordinario para los países que hoy no tienen libertad”, sostuvo.

