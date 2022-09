De no creer..

De no creer.. Mataron y se comieron cuatro tortugas gigantes de Galápagos

La dirección del Parque presentó la denuncia por la muerte de los animales el pasado 7 de julio, indicó el ministerio de Ambiente a través de su canal de comunicación de Whatsapp, al ser consultado por periodistas. Aunque no precisó la especie a la que pertenecen, la cartera informó que se trata de cuatro tortugas terrestres gigantes y que la supuesta caza se dio en el complejo de humedales ubicado en la isla Isabela.

“El hallazgo fue resultado de una comparación de los análisis genéticos de las tortugas que actualmente habitan la isla con el ADN de las tortugas descritas anteriormente. Los estudios genéticos de tortugas gigantes de Galápagos iniciaron en 1995 y para finales de 1999 ya se habían descrito todas las especies sobrevivientes; luego se realizó el estudio de las especies extintas”, indicaron fuentes locales.

https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1564323414537637890 La Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza (Uidmen) de #FiscalíaEc dispuso diligencias, como toma de versiones de funcionarios del Parque Nacional #Galápagos, designación de expertos en necropsia animal, reconocimiento de indicios, entre otros. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2022

Los científicos establecieron que las casi ocho mil tortugas que hoy existen en San Cristóbal podrían no ser Chelonoidis chathamensis, sino que corresponden a un linaje completamente nuevo, aún no descrito; que el linaje descrito (C. chathamensis) con base a restos recolectados por la Academia de Ciencias de California en 1906, en cuevas de la parte alta de la isla, podría estar extinto y que en la isla habitaron las dos especies de tortugas conviviendo juntas.

Y agregaron que “el equipo de investigadores está recuperando más ADN de lo que consideran la especie extinta para aclarar el estado de las tortugas y determinar cómo se relacionan estas dos especies (la actual y la extinta). Para ellos, el nombre Chelonoidis chathamensis debe asignarse a la especie desaparecida y el taxón vivo debe recibir un nuevo nombre”.

Ecuador y su castigo a la cacería

Ecuador castiga hasta con tres años la cacería de fauna silvestre. En 2019, un hombre que atropelló a una tortuga y dañó su caparazón fue castigado con una multa de 11.000 dólares. Ese mismo año, otro conductor debió pagar más 15.000 dólares por arrollar y matar a una iguana endémica de Galápagos.

Isabela es la isla más grande del archipiélago, con 4.703 km, lo que constituye el 60 % del territorio terrestre de Galápagos, también considerado una reserva de la biosfera por su flora y fauna únicas en el mundo.

En el archipiélago, ubicado a 1.000 km de la costa ecuatoriana, originalmente existieron 15 especies de animales con caparazón, de los cuales tres se extinguieron siglos atrás, según el PNG. Las tortugas gigantes les dan su nombre a las islas.

Hace unos meses, el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador anunció que la especie de tortuga gigante que habita la isla San Cristóbal, en Islas Galápagos, hasta ahora conocida científicamente como Chelonoidis chathamensis, corresponde genéticamente a una especie diferente, que se creía extinta desde inicios del siglo XX.