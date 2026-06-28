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28 de junio de 2026 - 17:42
Internacional

Nueva York homenajeó a Argentina con una calle propia: así es "Argentina Way"

Nueva York incorporó un nuevo nombre a su mapa urbano. Un sector de Manhattan fue oficialmente bautizado como “Argentina Way” en reconocimiento a la presencia argentina en la ciudad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nueva York homenajeó a Argentina con una calle propia.&nbsp;

Nueva York homenajeó a Argentina con una calle propia. 

Argentina ya cuenta con una calle propia en Nueva York. Durante una ceremonia en Manhattan, el canciller Pablo Quirno presentó el cartel de “Argentina Way”, ubicado en la intersección de la calle 56 y la Quinta Avenida.

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Nueva York homenajeó a Argentina con una calle propia: así es “Argentina Way”

La calle “Argentina Way” se encuentra en pleno Manhattan, en la esquina de la 56th Street y la Fifth Avenue. El nombre identifica el sector donde opera el Consulado General argentino.

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El proyecto comenzó hace más de un año por iniciativa del Consulado argentino, a cargo de Gerardo Díaz Bartolomé. La ubicación de “Argentina Way” fue elegida por encontrarse allí el edificio de la representación diplomática.

La resolución del New York City Council destacó que el homenaje refleja la relación entre Argentina y Nueva York, reconoce a la comunidad argentina residente y pone en valor la trayectoria del Consulado como punto de encuentro cultural y diplomático.

Durante la ceremonia, el canciller Pablo Quirno encabezó el acto y destacó el valor simbólico de “Argentina Way” como un reconocimiento a los lazos entre ambos países.

Quirno expresó que “pocos tributos tienen un significado mayor que ver el nombre de Argentina escrito en la geografía de una ciudad que ayudó a moldear el mundo moderno. Es un gesto de reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York y un reflejo de los fuertes lazos que unen a nuestros dos países”.

La ceremonia reunió además a representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, autoridades neoyorquinas, diplomáticos, empresarios, figuras del ámbito cultural y representantes de la comunidad argentina.

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Entre los asistentes estuvieron la concejal Virginia Maloney, autora del proyecto en el Concejo Municipal, y autoridades de organismos neoyorquinos relacionados con la diplomacia y los vínculos internacionales.

En un comunicado, Maloney señaló que “desde los increíbles restaurantes y cafés hasta los miles de argentinos neoyorquinos que fortalecen esta ciudad cada día, este nombramiento es una celebración de una comunidad que ha dado forma a Nueva York durante generaciones. Y con el Mundial 2026 aquí, no hay mejor momento para hacerlo”.

La presencia de nombres vinculados a otros países en las calles de Nueva York es poco frecuente. Algunos antecedentes son Little Brazil, Little Spain y Little Korea, reconocimientos a distintas comunidades internacionales.

La elección para Argentina Way en Nueva York

La elección del tramo de Manhattan no fue casual: allí funciona históricamente el Consulado argentino, que lleva adelante tareas de asistencia a ciudadanos, promoción de inversiones, turismo, cultura e innovación.

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“Argentina ha contribuido a ese legado durante décadas“, señaló Quirno. ”A partir de este día, su nombre permanecerá aquí como una expresión permanente de ese vínculo y del futuro que seguimos construyendo juntos“, agregó.

El proyecto forma parte de la preparación por los 80 años del funcionamiento del Consulado argentino en ese edificio, una fecha que se conmemorará en 2027. “Argentina Way” quedará como símbolo de la relación entre el país y la ciudad.

En el acto de presentación, los participantes remarcaron que “Argentina Way” representa un reconocimiento al aporte argentino en Nueva York y al trabajo del Consulado en tareas de asistencia y conexión con la comunidad.

“Le recuerda a cada argentino que pasa por este corredor que el país nunca es solo un lugar detrás de nosotros. Es también una responsabilidad por delante. Afirmamos un vínculo entre dos naciones, un puente entre dos comunidades y una promesa sobre la Argentina que estamos decididos a construir”, finalizó su discurso Quirno.

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