Pensó que había encontrado el amor pero fue víctima de una estafa

En una entrevista con BBC , comentó: “Comencé a enviarle dinero para varias partes de la casa y ella me enviaba las fotos de la casa siendo renovada, así como otras fotos íntimas”.

Las demandas de dinero se intensificaron, y Lodge, convencido de su relación con Anita, siguió transfiriendo dinero. De acuerdo con BBC, él pensaba que ella era la directora ejecutiva de una compañía de cosméticos con aproximadamente 30 empleados. La verdad le llegó de forma brutal cuando finalmente viajó a Nairobi con el propósito de casarse.

Al llegar al aeropuerto de Nairobi, Rodrick encontró que no había nadie allí para recibirlo. Intentó con urgencia comunicarse con Anita, pero solo obtuvo excusas. Eventualmente, se dio cuenta de que todo había sido una farsa y que Anita nunca había sido real. El individuo que él consideraba su amigo resultó ser el cerebro detrás del engaño. “El acuerdo era que nos conoceríamos en Nairobi, pero eso nunca sucedió y resultó ser una estafa. Anita nunca existió”, explicó Rodrick a BBC.

Lodge había perdido a su esposa en 2019 y estaba en la búsqueda de una nueva compañera.

El efecto emocional del fraude fue devastador. El hombre expresó su intensa humillación y su completa desesperanza: “Fui un idiota y un tonto, lo sé, y ahora estoy pagando el terrible precio de ello. Realmente me creí que existía. Estoy avergonzado”. Además, tras agotar todos sus ahorros, pasó tres noches en el aeropuerto antes de hallar un lugar en un refugio para personas sin hogar.

En la actualidad, la existencia de Rodrick ha sido arrasada tanto a nivel financiero como emocional. Según los especialistas, las estafas sentimentales son particularmente despiadadas, ya que quienes las sufren enfrentan no solo pérdidas económicas, sino también un profundo sufrimiento emocional. Rodrick comentó: “No tengo motivos para levantarme. No tengo familia, solo algunos amigos que me llaman idiota. Estoy verdaderamente sufriendo”.

El caso de Rodrick ha suscitado también discusiones acerca de la responsabilidad de las entidades financieras. Martin Richardson, abogado experto en la recuperación de fraudes, comentó a la BBC: “Creemos que el banco desde el cual el Sr. Lodge transfirió sus ahorros debería haber hecho más preguntas sobre lo que estaba haciendo. Los bancos tienen la responsabilidad de evitar que sus clientes sean víctimas de fraudes, sobre todo si son vulnerables”.

Después de tres noches en el aeropuerto, Rodrick encontró refugio en un albergue para personas sin hogar.

Las autoridades también han propuesto medidas para prevenir este tipo de fraudes. La organización nacional contra el fraude y el ciberdelito en el Reino Unido, Acción contra el Fraude, ha sugerido evitar enviar dinero a personas que no se han conocido en persona y estar atentos a cualquier petición de acceso a cuentas bancarias.

El mensaje de Rodrick es inequívoco, ya que siente un resentimiento profundo hacia su estafador. En sus comentarios a la BBC, manifestó con resentimiento: “Me ha quitado hasta el último centavo y realmente espero que se pudra en el infierno”.

