Turquía detuvo a una mujer siria por el atentado de Estambul. 

“Nuestra gente y el público democrático saben muy bien que no estamos relacionados con este incidente, que no atacaremos directamente a civiles y que no aceptamos acciones dirigidas a civiles”, dijo el grupo en un comunicado publicado por la agencia de noticias Firat, cercana al PKK.

Además, el Ministro detalló que hubo 46 detenidos sospechosos, algunos de ellos en el mismo lugar que la mujer acusada. Explicó por otro lado que “los terroristas fueron atrapados con una operación exitosa” y que si no los hubieran capturado “iban a huir hoy a Grecia”.

Según precisó Soylu, Alham Albashir, la mujer detenida, habría entrado clandestinamente a Turquía a través de Afrin, una localidad del nordeste de Siria controlada por soldados turcos y sirios.

En la explosión murieron seis personas de nacionalidad turca, entre las que figuran una niña de 9 años junto a su padre y una adolescente de 15 con su madre. Las víctimas fueron enterradas este lunes.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Seguridad de Estambul, la mujer confesó que “fue entrenada como agente especial de inteligencia por la organización terrorista PKK/PYD/YPG”, informó la agencia de noticias AFP.

Explosión en Estambul

El artefacto explosivo estaba compuesto por “TNT de fuerte potencia”, precisó la policía, que detalló haber encontrado en el departamento de la detenida una importante suma de dinero en euros y piezas de oro en una bolsa, así como una pistola y cartuchos.

El atentado, cometido el domingo por la tarde en la avenida peatonal y comercial de Istiklal, no fue reivindicado en donde se reportaron 81 heridos, de los cuales 24 seguían hoy hospitalizados.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó este domingo el “vil atentado” en Estambul y prometió que sus autores iban a ser desenmascarados y "castigados. El ministro Soylu también acusó a las fuerzas kurdas del YPG que controlan la mayor parte del nordeste de Siria, de estar involucradas en el ataque.