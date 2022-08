Un joven se grabó jugando con un pez, uno de los más peligrosos. 

En su regreso a la costa luego de realizar su actividad con la tabla, se encontró con este extraño pez camuflado entre la arena de Dunwich, en la isla de Stradbroke, al este de Brisbane. Como se puede apreciar en las imágenes que difundió, entre el paradisíaco paisaje, vio apenas una cabeza con ojos oscuros un una boca que sobresalía de la arena.

Por su curiosidad natural como entusiasta de la fauna, se acercó al pez y mostró las aletas planas que salían por debajo del cuerpo y con una cresta que iba desde su torso hasta la pequeña cola. Sin saber de qué especie se trataba, Juliano Bayd se recostó en la arena y quedó al lado del pez.

