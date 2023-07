Una joven argentina contó su mala experiencia con una jefa

María, una joven proveniente de Argentina, se encuentra actualmente establecida en el estado de New Jersey. A través de sus plataformas digitales, comparte las experiencias que ha vivido en su vida estadounidense, incluyendo las situaciones inusuales que ha experimentado. En esta ocasión, ha decidido relatar el difícil momento que atravesó mientras trabajaba como niñera en Estados Unidos.

En su cuenta de usuario @ugcmariabelen, María comienza el video hablando acerca de la dinámica con su superiora: “Siempre que se enojaba conmigo, me trataba mal, era muy cortante, era muy seca. No aguantaba verme, escucharme, no quería hablar conmigo. Hasta que se enojaba tanto que explotaba”.