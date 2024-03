Una streamer "se siente perro": su baño es el jardín y duerme en una jaula

Mediante los vídeos que comparte con su audiencia, Dalyn demuestra su profundo compromiso con la idea de adoptar el estilo de vida canino : descansa en un recinto, realiza sus necesidades en el jardín , se le saca a pasear a diario y no tiene parejas sentimentales, sino "adiestradores".

“Mi nombre es Meow como un gato, pero soy un perro. Es como cuando tenés un pequeño chihuahua y lo llamás Hércules”, explicó la joven en una entrevista. A su vez, puntualizó que sus “entrenadores” le dan de comer y la entrenan, lo cual es su actividad favorita en el día ya que “recibe premios”.

La streamer reveló que su transformación comenzó cuando empezó a trabajar y se mudó de casa: “Entendí que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi alquiler, podría hacer lo que quisiera. ¡Y quería ser un perro!”, expresó con convicción.

Profundizando en los aspectos cotidianos de su vida, la joven mencionó que realiza sus necesidades en el jardín, aunque ocasionalmente se ve obligada a hacer excepciones, como cuando llueve. “Ahí tengo que entrar y usar el baño de humanos”, sostuvo.

Además, explicó que optó por descansar en una jaula debido a que le proporciona mayor comodidad que otros espacios. “Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí”, explicó.

Finalmente, la joven indicó que comenzó a “identificarse con un perro” luego de integrar su “lado perruno” a su vida cotidiana y que, incluso, es algo que la “hace sentir más humana”. “No me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí porque estoy muy metida en perseguir la pelota, de ser un perro”, concluyó.