Murió un juvenil del rugby argentino tras una operación en el hombro

Aunque el club no ofreció información oficial sobre lo sucedido, medios como Rosario 3 , La Capital y Uno reportaron que el jugador sufrió una lesión en la clavícula y el hombro durante un partido del M19 en Rafaela el fin de semana pasado. Fue trasladado a Rosario , donde fue sometido a una intervención quirúrgica en una clínica privada. Durante la operación se presentó una complicación, que derivó en que el joven rugbier quedara internado en terapia intensiva con un pronóstico incierto.

Conmoción en el rugby por la muerte del juvenil de 18 años Jerónimo Fernández Bobbio durante una operación.

“El rugby santafesino está de luto. Desde la Unión Santafesina de Rugby despedimos con enorme tristeza a Jero Fernández Bobbio. Acompañamos a su familia, a sus seres queridos y a toda la familia del CRAI en este doloroso momento. Que el recuerdo de Jero los abrace y les dé fuerza”, comunicaron desde la USR, la entidad encargada de supervisar el rugby en la región. La noticia conmovió a todo el ámbito rugbístico, recibiendo muestras de solidaridad y condolencias por parte del Club Atlético Estudiantes, Santa Fe Rugby Club, Paraná Rowing Club, Unión Entrerriana de Rugby y otros más.

La noticia tuvo un fuerte impacto en la provincia y también fue reflejada por el Honorable Concejo Municipal de Santa Fe en su cuenta oficial: “Desde el Concejo expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, jugador del club CRAI y sobrino del concejal Jorge Andrés Fernández. Acompañamos a la familia de Jero, a Jorge y a las personas que atraviesan este doloroso momento”. Según informó El Tres TV de Rosario, la familia de Jerónimo mantiene un vínculo estrecho con el CRAI, ya que su padre fue capitán y entrenador del equipo principal, mientras que uno de sus tíos ejerce como entrenador en la institución.

El deportista militaba en el Club de Rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe

La Unión Santafesina de Rugby agrupa a diversos clubes de la zona, entre los que se encuentran Santa Fe Rugby Club, Universitario de Santa Fe, Jockey Club, La Salle Jobson, Cha Roga Club, Círculo Rafaelino de Rugby y Brown de San Vicente, entre otros. Actualmente, el CRAI compite en la máxima categoría de las tres divisiones que conforman esta organización.

El partido durante el cual se produjo la lesión formaba parte del torneo “Dos Orillas”, un certamen que reúne a equipos juveniles provenientes tanto de Santa Fe como de Entre Ríos.

En semanas recientes, el deporte argentino se vio golpeado nuevamente por una tragedia similar con el fallecimiento del joven futbolista Camilo Nuin. Este jugador de 18 años, integrante de la Reserva de San Telmo, perdió la vida durante una intervención quirúrgica de rodilla, situación que originó una investigación judicial por posible negligencia médica.

“Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada. Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar. Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, expresó con dolor su padre horas tras el suceso.