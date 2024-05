Netflix suma Bodkin a su catálogo: ¿Se trata de una historia real?

Will Forte, Siobhán Cullen y Robyn Cara le dan vida a Gilbert, Dove y Emmy.

Will Forte, Siobhán Cullen y Robyn Cara interpretan a Gilbert, Dove y Emmy , respectivamente, los tres protagonistas principales, mientras que Chris Walley, Seán Óg Cairns y Peter Bankole conforman el reparto adicional de esta producción desarrollada por la compañía Higher Ground de Barack y Michelle Obama , quienes fungieron como p roductores ejecutivos junto a Tonia Davis , su responsable de proyectos audiovisuales, así como Nne Ebong, David Flynn y Paul Lee .

The Telegraph describió el show como "una divertida y alocada versión de nuestra obsesión por los podcasts de crímenes reales".

Bodkin llegó a Netflix.

Asimismo, Metcalf subrayó que esta producción no está inspirada en eventos reales, expresándolo con firmeza: “No es una historia real, no es un lugar real. Es una ciudad falsa, es un lugar falso. Son todas personas falsas. El misterio en sí, trabajamos muy duro para encontrar algo que de ninguna manera se acerque a una historia de crimen real. La ficcionalidad fue muy deliberada”.

Qué dicen las críticas

En términos de crítica, The Telegraph caracterizó el espectáculo como “una divertida y alocada versión de nuestra obsesión por los podcasts de crímenes reales”, mientras que Ready Steady Cut señaló que se trata de “una parodia legítimamente genial de nuestra obsesión por los crímenes reales, que mezcla el humor con una convincente trama detectivesca y una ración de terror popular irlandés”.

"The Hollywood Reporter" comentó: “Una serie que hace un montón de pequeñas cosas bien de una manera discreta, en lugar de hacer cualquier cosa espectacularmente bien”. Por otro lado, "Screen Rant" afirmó: “Lo mejor es su tono, ya que camina por la notoriamente fina línea entre la comedia y el drama, que, si no se hubiera hecho correctamente, podría haber parecido más una parodia que un thriller convincente”.