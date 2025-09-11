New England Revolution se enfrentará ante Toronto FC por la semana 28

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo sábado 13 de septiembre, Toronto FC visita a New England Revolution en el Gillette Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 28 de la MLS.
Así llegan New England Revolution y Toronto FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS
New England Revolution recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Chicago Fire. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Toronto FC y CF Montréal, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New England Revolution se impuso por 0 a 2.
Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS
- Semana 29: vs Philadelphia Union: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 29: vs Columbus Crew: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs Inter Miami: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Chicago Fire: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 17: vs Los Angeles FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Orlando City SC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario New England Revolution y Toronto FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
