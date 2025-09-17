New York City FC vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Por la semana 29 de la MLS, Charlotte FC y New York City FC se enfrentan el sábado 20 de septiembre desde las 13:00 (hora Argentina), en el Yankee Stadium.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
New York City FC viene de ganar en su encuentro anterior a Chicago Fire con un marcador de 3-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 7 a favor.
Charlotte FC venció 3-0 a Inter Miami en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 8 goles a favor y anotó 1 en contra.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Charlotte FC sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
