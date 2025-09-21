New York City FC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 24 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Inter Miami visita a New York City FC en el Yankee Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS.

Así llegan New York City FC y Inter Miami Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS New York City FC ganó su último duelo ante Charlotte FC por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS Inter Miami viene de vencer a DC United en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 8 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 2.

Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Seattle Sounders: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New England Revolution: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Atlanta United: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Nashville SC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario New York City FC e Inter Miami, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







