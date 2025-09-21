domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 07:20
MLS

New York City FC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

En la previa de New York City FC vs Inter Miami, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 24 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina) en el Yankee Stadium.

BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 24 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Inter Miami visita a New York City FC en el Yankee Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS.

Así llegan New York City FC y Inter Miami

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

New York City FC ganó su último duelo ante Charlotte FC por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS

Inter Miami viene de vencer a DC United en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 8 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 2.


Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Seattle Sounders: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs New England Revolution: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Atlanta United: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Nashville SC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario New York City FC e Inter Miami, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

