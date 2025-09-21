New York City FC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

El próximo miércoles 24 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Inter Miami visita a New York City FC en el Yankee Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS.
Así llegan New York City FC y Inter Miami
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS
New York City FC ganó su último duelo ante Charlotte FC por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.
Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS
Inter Miami viene de vencer a DC United en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 8 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 2.
Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Seattle Sounders: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS
- Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
- Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs New England Revolution: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 18: vs Atlanta United: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Nashville SC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario New York City FC e Inter Miami, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
