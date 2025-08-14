New York City FC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

El duelo entre New York City FC y Nashville SC correspondiente a la semana 24 se disputará en el Yankee Stadium desde las 18:00 (hora Argentina), el domingo 17 de agosto.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre New York City FC y Nashville SC correspondiente a la semana 24 se disputará en el Yankee Stadium desde las 18:00 (hora Argentina), el domingo 17 de agosto.
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
New York City FC venció 4-3 a FC Dallas en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.
A Nashville SC no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante St. Louis City. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 6 en contra.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 2-2.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Filip Dujic.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.