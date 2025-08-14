jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 07:48
MLS

New York City FC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Toda la previa del duelo entre New York City FC y Nashville SC. El partido se jugará en el Yankee Stadium el domingo 17 de agosto a las 18:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Filip Dujic.

New York City FC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El duelo entre New York City FC y Nashville SC correspondiente a la semana 24 se disputará en el Yankee Stadium desde las 18:00 (hora Argentina), el domingo 17 de agosto.

Así llegan New York City FC y Nashville SC

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

New York City FC venció 4-3 a FC Dallas en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS

A Nashville SC no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante St. Louis City. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Filip Dujic.


Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs FC Cincinnati: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs DC United: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Chicago Fire: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 23: vs Columbus Crew: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 29: vs Charlotte FC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Orlando City SC: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Atlanta United: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs FC Cincinnati: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Orlando City SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario New York City FC y Nashville SC, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

