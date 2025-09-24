New York Red Bulls vs New York City FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

El juego entre New York Red Bulls y New York City FC se disputará el próximo sábado 27 de septiembre por la semana 30 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Sports Illustrated Stadium.
Así llegan New York Red Bulls y New York City FC
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS
New York Red Bulls ganó por 2-0 el juego pasado ante CF Montréal. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS
El anterior partido disputado entre New York City FC finalizó en empate por - ante Inter Miami. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 5.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New York City FC lo ganó por 2 a 0.
Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS
- Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Columbus Crew: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Seattle Sounders: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario New York Red Bulls y New York City FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
