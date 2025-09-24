New York Red Bulls vs New York City FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El juego entre New York Red Bulls y New York City FC se disputará el próximo sábado 27 de septiembre por la semana 30 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Sports Illustrated Stadium.

Así llegan New York Red Bulls y New York City FC En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS New York Red Bulls ganó por 2-0 el juego pasado ante CF Montréal. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS El anterior partido disputado entre New York City FC finalizó en empate por - ante Inter Miami. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New York City FC lo ganó por 2 a 0.

Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Columbus Crew: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Seattle Sounders: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario New York Red Bulls y New York City FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

FUENTE: nota.texto7

