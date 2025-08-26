martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 07:31
Liga Profesional

Newell`s vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Newell`s y Barracas Central. El partido se jugará en el estadio el Coloso del Parque el viernes 29 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

Newell`s vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Newell`s y Barracas Central correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio el Coloso del Parque desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 29 de agosto.

Lee además
instituto vs independiente: previa, horario y como llegan para la fecha 7 del clausura

Instituto vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
banfield vs tigre: previa, horario y como llegan para la fecha 7 del clausura

Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Así llegan Newell`s y Barracas Central

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Rosario Central. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Barracas Central igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Barracas Central.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Barracas Central, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Instituto vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Unión se enfrenta ante la visita River Plate por el partido 4

Empate agónico de Lanús ante River Plate con un decisivo gol de Rodrigo Castillo

Apretada victoria de Estudiantes frente a Aldosivi

Lo que se lee ahora
video
Dolor en el deporte.

Murió Néstor Gómez, una figura del básquet de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel