Newell`s vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Newell`s y Barracas Central correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio el Coloso del Parque desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 29 de agosto.

Así llegan Newell`s y Barracas Central Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Rosario Central. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura En la jornada anterior, Barracas Central igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Barracas Central.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Barracas Central, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

