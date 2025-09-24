miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 08:12
Nueva Chicago vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nueva Chicago vs Agropecuario Argentino. El duelo, a disputarse en el estadio República de Mataderos el sábado 27 de septiembre, comenzará a las 14:30 (hora Argentina).

Nueva Chicago vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional
Nueva Chicago recibe el próximo sábado 27 de septiembre a Agropecuario Argentino por la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio República de Mataderos.

Así llegan Nueva Chicago y Agropecuario Argentino

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional

En la jornada previa, Nueva Chicago igualó 0-0 el juego ante Def. Unidos. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 4 goles y marcó 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Gimnasia (J). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 2 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Agropecuario Argentino fue el ganador por 1 a 0.


Fecha y rival de Nueva Chicago en el próximo partido de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Agropecuario Argentino en el próximo partido de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Nueva Chicago y Agropecuario Argentino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

