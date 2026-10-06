Obras en San Salvador de Jujuy: durante diez días no se podrá estacionar en algunos sectores

Este martes iniciaron las restricciones al tránsito y de estacionamiento vehicular en distintas calles de San Salvador de Jujuy debido a obras de repavimentación y trabajos sobre el cordón cuneta. Las medidas comenzaron desde este martes 6 de octubre y afectará principalmente a calle Alvear.

Restricciones en calle Alvear Por las obras de repavimentación que se realizan sobre calle Alvear, entre Lamadrid y Balcarce, se dispuso la restricción del tránsito vehicular y del estacionamiento en ese tramo. La medida comenzó a regir desde las 20 horas de este lunes 5 de octubre.

Además, a partir del martes 6 de octubre y durante aproximadamente diez días, estará restringido el estacionamiento sobre calle Alvear, desde Ramírez de Velazco hasta Senador Pérez. En este caso, la medida responde a trabajos que se realizarán sobre el cordón cuneta.

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